不怕罰？2天共查獲16件！

2018-12-16

防非洲豬瘟 新法嚴禁帶肉品入境

〔記者吳亮儀、朱沛雄、洪定宏／綜合報導〕不怕罰？「動物傳染病防治條例」新法十四日開始生效，旅客違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境，將裁處新台幣五萬元以上、一百萬元以下罰鍰，施行首日有三名旅客自中國攜帶豬肉製品入境台灣被處五萬元罰鍰，十五日上午又有一名台籍顧姓旅客攜帶三．六公斤香腸，自中國杭州搭機入境桃園機場時被海關查獲，被處五萬元罰鍰。

帶中國香腸入境 被罰5萬

根據農委會防檢局統計，自十四日凌晨新法上路以來，旅客違規攜帶動物產品入境案件數量共十六件。到昨天下午四點止，全國各邊境機場、港口查獲旅客違規攜帶動物產品八件，包括桃園機場查獲三件，裁罰五萬元者兩件（中國香腸、豬肉乾）、裁罰三萬者一件（鴨肉乾）。

基隆分局馬祖檢疫站裁罰五萬元一件（豬肉乾）；高雄小港國際機場裁罰三萬元者四件（越南豬肉及禽肉各一件、馬來西亞禽肉及泰國豬肉各一件）。

高雄機場昨也裁罰4件

顧姓男子昨日上午搭乘中國國際航空CA-149班機自中國杭州返台，十一時五十分經桃園機場第二航廈海關綠線（免申報）檯通關時，在顧男托運行李發現有一塑膠袋內裝有八包香腸，共重三．六公斤，遭罰五萬。高雄國際機場昨天查獲四起攜帶違法肉製品入境案件，分別來自越南、馬來西亞及泰國，各裁罰三萬元。

防檢局呼籲，旅客不要從境外攜帶肉製品入境台灣，以免受罰。

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