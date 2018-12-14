未來科技展 可媒合5千萬商機

2018-12-14

123項前瞻技術 四大技術主題區

〔記者簡惠茹／台北報導〕二○一八未來科技展昨天開幕，展出百項前瞻技術，包含人工智慧應用與量子電腦都是展示主題，科技部預估可以創造五千萬元的媒合商機，副總統陳建仁昨天也到場參觀，他指出，科技展對於五加二產業創新注入新的力量，台灣科技更要跟全球接軌。

今年二度舉辦 首次公開徵件

科技部今年第二度舉辦未來科技展，昨天在台北世貿三館登場，為期三天的展覽共展出一百二十三項代表性突破技術。科技部指出，這次展區共分成生技與新藥、醫材、AI智慧應用／電子／光電、金屬化工與新穎材料四大技術主題區，另外還有三大特色專區，包含「智慧醫院」、「量子電腦」和「人文科技」，展期還有超過五十場的技術發表會，以及媒合服務商談區，估計參觀人次超過五萬。

科技部長陳良基開幕致詞表示，台灣學研研究亮眼，產業升級則需要科技創新，創造產學溝通平台是政府的責任，希望透過未來展這個舞台，讓科技產業升級沒有後顧之憂，有學界作為後盾，讓學界論文成為改變世界的能量。

陳良基指出，今年首次採取公開徵件方式，吸引各大專院校提出超過四百項創新技術報名，最後選出八十一項前瞻突破學研技術，搭配四十二項法人和園區創新應用技術，都是具有「產業應用性」與「科學突破性」的代表性技術。

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