安全至上 機車加裝ＡＢＳ如期上路

2018-12-10

〔記者陳宜加、楊雅民／台北報導〕明年元旦起，交通部規定新款機車須強制裝設防鎖死煞車系統（ＡＢＳ）或連動式煞車系統（ＣＢＳ），業者估新車將漲三千至八千元不等，恐影響機車族換車意願。但交通部代理部長王國材昨晚強調，ＡＢＳ防止機車緊急煞車時失控，可降低機車事故中三成死傷，且八成五機車價格不受影響，新制仍將如期上路，另將與經濟部提出兼顧交通安全與民眾負擔的方案。

可降低3成死傷 且8成5售價沒影響

交通部修正車輛安全檢測基準，明年元旦起，新款一二六ＣＣ以上機車新車須強制裝設ＡＢＳ、一二五ＣＣ以下機車強制裝設ＡＢＳ或ＣＢＳ，舊款新車則自一一○年起強制裝設，已領牌上路的機車則未要求改裝。

三陽機車發言人田人豪表示，強制裝設ＡＢＳ、ＣＢＳ會增加成本，價格預估上漲三千至八千元不等，各家大同小異。

光陽工業表示，明年起新車均將加裝ＡＢＳ或ＣＢＳ，實際車價還無法說明，但根據市場價格，加裝ＡＢＳ價格約多七千至八千元。宏佳騰機車也說，新款機車搭載ＡＢＳ將適度反映成本，會設定最高性價比。

業者反映，新車輛安全檢測基準恐造成「漲」聲響起，代理交長王國材昨緊急召集官員加班研商，討論之後，認為安全是最重要的事情，各國都在做，台灣沒有理由不做，昨天晚間拍板，新制將在明年元旦如期上路。

交通部表示，安全為普世價值，歐盟已於一○五年強制裝設ＡＢＳ、日本去年也實施。我國交通部一○四年五月十五日修正車輛安全檢測基準，預告新款新機車明年起實施，估計須加裝ＡＢＳ的新款機車約十五萬輛，僅占機車市場十五％，民眾可依需求自由選購。

王國材強調，ＡＢＳ防止機車緊急煞車時失控，根據國外實施經驗，可以降低三成死傷，有必要強制安裝。

機車業者表示，二○○九年機車排氣第五期排放新標準上路，強制機車燃油系統必須升級為噴射系統，並加裝電腦主機板、觸媒轉化器等，已帶動台灣機車價格大漲，主流的一二五ＣＣ機車平均售價逾六萬元，頂級近八萬元，五萬元以下的機車幾乎絕跡。

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