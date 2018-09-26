健保財務危機 學者倡議給付減項、增自費額

2018-09-26

〔記者林惠琴／台北報導〕面對健保財務潛在危機，學者認為，解套方針之一是將餅做大、提高收入，但隨著人口結構改變，預期餅不易做大，可能採減少給付項目、增加自費額度、減少就醫需求著手更有機會。學者也直指，政治人物屢屢開出補助老人健保費的選舉支票，就醫量恐不減反增，影響健保發展甚鉅。

前衛生署長、亞洲大學健康產業管理學系名譽教授楊志良表示，隨著少子化與高齡化，人口結構改變，未來健保型態勢必發生改變；使用的人多、繳錢的人少，被照顧者多、照顧者少，大膽預測未來要調高費率並不容易，可能的因應做法應是給付項目減少，以及部分負擔、自費比例增加。他坦言，若趨勢不變，健保實在「救不起來」，這是整個大環境的問題。

強化預防保健 減少就醫

中山醫學大學公共衛生學系教授翁瑞宏認為，要改善健保財務狀況，只能增加收入，或是強化預防保健、減少就醫。但隨著選舉到來，若干候選人高喊補助老人健保費，不僅有失公平性，且被補助者不用花錢，可能更不懂得珍惜資源，就醫量增加；加上萬一地方財務無法支應補助，說不定又成健保負擔，進而影響醫療品質。他呼籲從政者必須謹慎，切勿過度操弄。

台大健康政策與管理研究所教授江東亮指出，當初規劃健保時，其中一個重點是總體經濟效率，也就是必須在社會可承擔範圍內支付，透過健保會醫病雙方等對話，共同協商經費如何使用，以確保收支平衡。若政府有一些額外計畫須增加給付，應該編列其他預算支應，而不是在既有收入內不斷加碼、擴增開支，他建議適時檢討、調整做法，以利健保永續經營。