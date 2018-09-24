中颱潭美是否撲台 週三是關鍵／明天恐轉強颱 不排除成為穿心颱

2018-09-24

〔記者楊綿傑、林惠琴／台北報導〕秋意襲來！中央氣象局預測，今天起北部、東北部受鋒面及東北風影響，會下雨且溫度下滑，最低可能下探廿四度，中南部早晚亦稍涼，民眾需留意溫度變化。昨日轉為中度颱風的潭美，目前則仍朝台灣東部海域前進，預計明日恐轉強颱，颱風外圍環流最快週五將影響台灣天氣，中部以北、東半部都會下雨。

北部今起濕涼 降溫6度

至於今日中秋賞月，氣象局分析，鋒面影響，北部、東北部恐看不到月亮，東部花蓮則有五成機率、台東六成；中部及南部有八成以上機率可看到月娘；外島澎湖、金門有七至八成機率，馬祖則有五成機率。

預報員林定宜表示，今起至週四，北部、東北部會下雨，局部地區甚至有大雨或豪雨可能，氣溫恐降六度，高溫約廿八至卅度，低溫廿四度。中南部天氣則以午後雷陣雨為主，高溫仍有卅度以上，但早晚較涼，仍能感受秋意。

外圍環流週五影響台灣

針對潭美颱風，林定宜分析，颱風仍有變數，可能因導引氣流變弱，速度減慢，方向則有可能偏北或偏西北西，目前美軍模式預測會較為遠離台灣，歐洲模式則認為較接近台灣，甚至可能成為穿越台灣的穿心颱。但變數仍多，周二潭美進到琉球群島後，會否北轉侵台，周三將是關鍵；目前預報較一致是，預計週五至下週日，台灣就可能受颱風或外圍環流影響，中部以北、東半部會下雨。

登革熱增5例 賞月烤肉防蚊

賞月也要防蚊！疾管署昨則公布，又新增五例本土登革熱病例，台中市二例、新北市、彰化縣及高雄市各一例；個案為三女二男，發病日介於九月十四日至二十日。今年迄今累計共一百三十例本土病例。

疾管署副署長莊人祥分析，台中市個案分別居住在北屯區軍功里及北區賴福里，均非目前疫情風險地區，研判感染地為居住地或其周邊。彰化縣個案則居住在溪州鄉瓦厝村，近期活動地包含該鄉南州公園及溪州公園，研判該兩公園為高風險地區，縣政府已決定封園消毒。

新北市個案則住在新莊區仁義里，每週前往營盤里菜園，研判與菜園群聚有關；高雄市個案居住在前鎮區瑞興里，與二十一日公布個案居住地僅距五十公尺，研判為群聚感染案例。

莊人祥表示，這些縣市都有積極噴藥消毒和防治，疫情已見反轉跡象，但因天候、降雨影響，仍會有個案傳出。他更警告，中秋連假，許多人到戶外烤肉，傍晚是蚊子活動高峰期，民眾別誤以為烤肉煙可防蚊，烤肉時應穿薄長袖、噴防蚊液。