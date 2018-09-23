浪費醫療資源 CT、MRI去年白花17億健保

做完檢查後不看報告 甚至1個月內重複檢查
〔記者吳亮儀／台北報導〕我國健保制羨煞許多國家，卻有許多民眾不珍惜醫療資源！
健保署首次統計，民眾做完電腦斷層掃描（CT）和磁振造影（MRI）後，卅日內沒回去看報告、甚至跑到其它醫院做同樣檢查，去年浪費近十七億元。健保署長李伯璋表示，在一個月內重複做CT或MRI，九十九％都屬於不必要的檢驗，不僅浪費醫療資源、健保，更會加重醫療人員的工作負擔。
電腦斷層掃描 近13萬件未看報告
根據健保署大數據分析，以CT為例，去年開單受檢者在卅日內未回診看報告多達十二．七萬件，占受檢總數的十五％，醫療點數五．六億點；另外，在檢查後卅日內沒回原檢查醫院看報告，而到不同醫院再就診、做相同檢驗也有四．二萬件，占受檢總數的五％，如此又花費一．八億點。
而做MRI在受檢卅日內未回門診就醫看報告者有八．八萬件，占受檢總數的十六％，醫療點數達七．二億點；檢查後沒看報告、卻再到不同醫院看診者近三．七萬件，占受檢總數的七％，又花費醫療點數近三億點。兩者合計逾十七億點。一醫療點約台幣一元以下，十七億點近台幣十七億元，可說都浪費掉了。
健保基金一年雖高達六千多億，卻經常捉襟見肘，健保署近年來對減少醫療浪費著力不少。李伯璋表示，他首次去撈健保大數據資料比對，查看這類醫療檢驗浪費情形，意外發現問題不少。
健保數據資料比對 醫療檢驗浪費多
李伯璋強調，做完醫療檢查不回去看報告，等於不知道病情，或是沒看報告卻又跑去其它醫療院所做同樣的檢驗，這都造成浪費。他認為可能是因民眾自覺身體好像沒問題了就不看報告，或是誤以為醫院會自行通知病情，但這都是錯誤認知。
自覺沒問題或醫院會通知 都是錯誤
不只CT和MRI，其它醫療檢驗也多少有浪費情形。以去年檢查醫療利用情形來看，前五名依序是電腦斷層、超音波、磁振造影、抽血驗心臟酵素與血脂肪、病理切片檢查，各項檢驗的病人數量動輒數百萬人次。
李伯璋說，還有許多檢驗如照Ｘ光、驗尿等，多少都存在重複檢驗或病患沒回去看報告、聽醫師講解等問題。他呼籲醫師做好把關，要求病患一定要回去看報告，並趁機做好衛教，「減少醫療浪費、才有機會免除調漲健保，受惠的是全部民眾」。