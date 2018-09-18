《認識思覺失調症─復健篇 》曾經萬念俱灰… 「復」元重「健」生命熱情

2018-09-18

◎ 記者羅碧

◎前言：

根據健保統計資料，台灣有12萬名思覺失調症（原名精神分裂症）患者，佔全台人口比率約為0.5%，相較於全球統計的1%，仍有半數延誤就醫或中斷治療。

為了讓讀者對此病有更多認識及了解，《健康醫療版》與台灣精神醫學會摘錄5位病友參加該會舉辦的《點亮繁星徵文活動》的文章，加上專家訪談，在每週二刊出，希望透過「理解、治療、復健、工作及醫護」共5篇，鼓勵病友就醫，也希望社會大眾多理解、接納、關懷與協助他們。

◎病友泰迪熊的故事

我在17歲發病，我的症狀是幻聽、幻視、幻覺；有時候我的幻聽內容很滑稽，例如：我和媽媽把精神科的藥領回家，我會自言自語說：「這是什麼藥呢？」幻聽對我說「是神經病」，有時幻聽甚至會罵我去死。

從發病迄今，我已34歲了，總共算起來有17年了。

第2次發病是在20多歲，住在聯合醫院松德院區，當時的發病讓我內心深處萬念俱灰，到後來到了「福中職能工作坊（簡稱福中坊）」。在復健的過程中，遇到許多協助我的人，我的心就變得像「紅磨坊」一樣精彩。

在「福中坊」的復健過程中，我得到了老師、同學的幫助，也同時學習如何去付出，幫助別人。

人助加自助 生病並不可恥

曾經在我生病時感到無助，但是現在覺得其實生病並不可恥，只要有人支持，甚至幫助自己，也都可以再次站起來，有信心面對社會上遇到林林總總的困難，把心態轉變成好的一面，學習怎麼去看待生命、多做好事、幫助別人。

◎專家解說：

高雄市立凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷說：「當我看到泰迪熊的文章時，心裡很難受。如果他在17歲發病時，就能早期復健，說不定可能就可以省下10多年時間，不用等到現在才享受到復健的成果。」

罹患思覺失調症就像腦部受傷，需要接受「復健」。而「復健」是一個「復元（恢復元氣）」的過程，並不是恢復原來樣子的「復原」。病友可以學習使用他原本的優點，減少疾病對他的影響，重新過他的生活，甚至改變他的生活軌道。

復健主要是「學技能」及「找支持」，其實人的一生也都是不斷地學習新的技能，找到新的支持，重新找回人生的方向和熱情。

病友接受復健時，會根據個人需求，像泰迪熊在高中發病，他可能想完成學業或者是就業，我們會依據他的生活目標，評估他需要什麼技能，或是了解需要什麼支持系統，有沒有使用資源的問題或困難，還是不知資源在哪裡等狀況，幫他克服。

透過學技能找支持 防惡化

如果病友一開始出現注意力不集中、認知功能障礙、沒有安全感、老覺得有人在監視他、要對他不利等怪異想法時，就帶他就醫並接受評估，讓他在接受治療時，就接受復健，也就是所謂的「早期干預」，讓他「學技能」、「找支持」，透過適度的訓練與支持，可以有2/3的機會阻止病情進展到思覺失調症。