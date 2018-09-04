《認識思覺失調症─理解篇》 莫名幻聽、妄想 資優生人生變黑白

2018-09-04

文／記者羅碧

◎前言：

根據健保統計資料，台灣有12萬名思覺失調症（原名精神分裂症）患者，佔全台人口比約為0.5%，相較於全球統計的1%，仍有半數延誤就醫或中斷治療。

為了讓讀者對此病有更多認識及了解，《健康醫療版》與台灣精神醫學會摘錄5位病友參加該會舉辦的《點亮繁星徵文活動》的文章，加上專家訪談，在每週二刊出，希望透過「理解、治療、復健、工作及醫護」共5篇，鼓勵病友就醫，也希望社會大眾多理解、接納、關懷、協助他們。

◎病友子樺的故事：

當時我是個前途被看好的第一志願高中生，念了1年書後，不幸被貼上「標籤」，判定為「精神分裂症」患者。

記得最初發病時，很多親戚、朋友介紹我嚐試中藥偏方、民俗療法，或求神問卜。

從我生病以來，始終在我的生命中扮演著舉足輕重的人，莫過於我的母親了！

親友扶持理解 從谷底爬起

我一直都有規則服藥和追蹤門診，很努力地參加了各種復健活動，以致症狀並沒有加重，始終保持在較輕度的程度。

如今「精神分裂症」已更名為「思覺失調症」，台灣在這30多年以來，醫學的發達，也是大家有目共睹。

◎專家解說：

台灣精神醫學會秘書長、林口長庚精神科醫師張家銘表示，在2014年之前，思覺失調症的原名是精神分裂症，患者因出現妄想、幻聽、思考混亂，而易被誤解為「中邪」、「瘋子」、「有攻擊性」等行為，而被貼上「標籤」，患者可能會先被帶去求神問卜、接受民俗療法等，直到病症愈來愈嚴重，沒辦法處理後，才就醫。

思考知覺出問題 常被誤為中邪

思覺失調症主要是患者的「思考」和「知覺」出問題，也就是他們的思考流程（鬆散、邏輯不連貫）、內容（妄想）及知覺（聽、幻覺）功能出問題，而產生「失調」；「失調」也代表有「恢復的可能性」。

思覺失調症並非絕症，透過治療能穩定及控制症狀，患者依然擁有融入社會的能力。但和所有疾病一樣，愈早發現，愈早接受治療，恢復情形愈好。

透過治療、控制 仍可融入社會

思覺失調症患者的發病年齡以國、高中為多，與生理、遺傳、心理及環境因素有關，男女比為1：1，也就是沒有性別差異。

患者常難以分辨現實和虛幻而缺乏病識感。如果家長或老師、同學發現他的專注力變差、成績退步、常自言自語、老覺得有人跟蹤他或追殺他、聽到奇怪的聲音等情形時，最好帶他就醫。

要提醒的是，很多人常以為病友有危險性，但其實只是偶發個案，其中多是未確診、更未接受治療。事實上，思覺失調症患者受幻覺、妄想影響，大多數患者感到不安而會退縮、怕人。