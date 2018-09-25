《認識思覺失調症─工作篇》自己賺錢分享蛋糕 找回存在的喜悅

2018-09-25

◎ 記者羅碧

◎前言：

根據健保統計資料，台灣有12萬名思覺失調症（原名精神分裂症）患者，佔全台人口比約為0.5%，相較於全球統計的1%，仍有半數延誤就醫或中斷治療。

為了讓讀者對此病有更多認識及了解，《健康醫療版》與台灣精神醫學會摘錄5位病友參加該會舉辦的《點亮繁星徵文活動》的文章，加上專家訪談，在每週二刊出，希望透過「理解、治療、復健、工作及醫護」共5篇，鼓勵病友就醫，也希望社會大眾多理解、接納、關懷與協助他們。

◎病友小菁的故事

19歲時讀夜校，白天又工作。壓力重，看精神科，但因服藥的關係，晚上上課時會想睡覺，休學一年後再復學，學業成績也很好。只是從那時開始，再也不敢找工作。

我以前做過快餐店服務員、公司小妹、茶藝館服務生，自己不是沒有工作能力，而是沒有信心，不願去工作；家人也認為我有工作能力，為什麼不去工作。

差不多3年前，我來到「康家」（康復之家），現在我感受它是我的第二個家。很久沒有接觸工作，來到這裡可以接受工作訓練、清潔（內務整理、家務訓練）、廁所打掃、廚房助理。

可以工作 小菁很自豪

去年和今年的生日也訂了大蛋糕（首次用自己賺的錢）和「康家」的眾住民一起分享我的喜悅；可以工作，讓我很自豪。

◎專家解說：

高雄義大醫院精神科主任顏永杰表示，對一般人而言，工作可能是為了收入、社經地位等，但是工作對思覺失調症病友來說，意義非常重大，工作可以讓他們發現自己是有用的人，找回他們存在的價值。

同時，工作也可以讓他們逐漸脫離「被幫助的角色」，回饋社會。

脫離「被幫助」 回饋社會

像病友小菁用自己賺的錢買生日蛋糕請「康復之家」的其他病友（住民）一起吃，對她而言，這就是一個重大成就。

思覺失調症病友只要持續接受治療，病情控制穩定，經過相關訓練，一樣是可以工作的。而這類病友大多具備「固定性」及「規律性」的特質，只要他熟悉作業流程，習慣工作模式，他們工作的穩定性也很高。

現在思覺失調症病友只要領有健保的重大傷病卡，可免除部分負擔費用。經醫師診斷、評估病情穩定後，可以先在所在地的康復之家，接受相關訓練，政府目前都有完善的配套計畫。

小菁在她的文章一開始提到「自己不是沒有工作能力，而是沒有信心，不願去工作」，這也是不少思覺失調症病友的心聲。

病友有可能在發病之初或病情還不穩定時，因幻聽、妄想、注意力不集中等情況，而被察覺工作表現和一般人不太一樣，再加上他們做事常是一板一眼、較沒有彈性，所以在沒有充足心理準備的情況下，會讓他們退縮回自己的世界，不敢再嘗試新的事務及挑戰。

所以康復之家會花比較長的時間做職前訓練，強化他們的特質、能力，調整及改變他們原來不好的習慣及行為模式，讓病友知道如何適應及面對職場狀況。

其實當他們完成訓練去工作時，職場倒也不需要特別擔心他們，因為就像一般人也會有人際關係衝突、工作要求等情況，主管也會了解發生什麼事情，協助部屬解決問題一樣，毋須太在意他是否是思覺失調症病友。