《認識思覺失調症─治療篇》勇敢接受治療 走出陰暗黑洞

2018-09-11

◎ 記者羅碧

◎前言：根據健保統計資料，台灣有12萬名思覺失調症（原名精神分裂症）患者，佔全台人口比約為0.5%，相較於全球統計的1%，仍有半數延誤就醫或中斷治療。

為了讓讀者對此病有更多認識及了解，《健康醫療版》與台灣精神醫學會摘錄5位病友參加該會舉辦的《點亮繁星徵文活動》的文章，加上專家訪談，在每週二刊出，希望透過「理解、治療、復健、工作及醫護」共5篇，鼓勵病友就醫，也希望社會大眾多理解、接納、關懷與協助他們。

◎病友小如的故事：

我是15歲、國三時發病，當時我覺得壓力很大，出現幻聽、胡思亂想、跳躍思考、情緒控制不佳等症狀，家人帶我去看醫師，可是藥物中嚴重嗜睡的副作用使我幾乎放棄治療，然而我逐漸才明白這是經歷和過程。

當我在20歲時，被確診為思覺失調症症狀，我的感受如同一株幼苗被蓋上黑色的罐子，吸收不到陽光的菁華，只有無盡的黑暗。更可怕的是，我們逐漸習慣了黑暗，活在自己腦子裡思想的無底洞中。

謝謝醫院中的愛心天使，救活許多無助的幼苗，讓生命是可以被期待的，讓病名不再挾制我們，讓每一粒藥丸都發揮它最大的療效。

現在一個月回診一次 不再幻聽

現在我只要1個月回診1次即可，已經沒有相關症狀，不會再聽到聲音，只是現在藥物的副作用是讓我食慾變好，我比較擔心的是一直變胖。

◎專家解說：

花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖指出，在1950-1980年代時，思覺失調症病友服用的第一代抗精神病藥物常有「錐體外路徑症候群」的副作用，病友服用藥物後，會出現思考和反應變慢、動作遲緩，有些人會嗜睡。

同時因此類藥物的副作用明顯，往往還要搭配另外的「解藥」來減輕藥物的副作用。所以在1990年之前的病友服用的藥物較多，一天要吃2-3次，每次很多顆藥。

1990年代以後有了第二代抗精神病藥物，病人服用藥物後，不會有反應呆滯、動作變慢的副作用，台灣大約在西元2000年前就已經開始讓思覺失調症病友服用第二代抗精神病藥，現在病友也比較願意接受持續治療。

藥物不斷推陳出新 療效變長

近兩年，健保也有給付第二代藥物的長效型針劑，病人可以到醫院打一針，藥效可以持續1個月，有些病人甚至可能不需要吃口服藥，或者是口服藥的劑量可以明顯減少。而醫師及護理人員也可以從病友有沒有回醫院打針，來了解病友是否規則用藥，因而提前預防復發的時間；最新的長效針劑療效可長達3個月的，病友花在治療的時間就更少了。

儘管藥物不斷推陳出新，使用頻率減少，很多病友自覺狀況穩定而會自行停藥或減藥，但這是很危險的事情，如果自行停藥1年之內的復發機率是79%，兩年復發的機率是90%，3年是97%、幾乎100%復發。

一旦復發，出現嚴重幻聽、妄想、幻覺，甚至自傷傷人的事件，對於病友自己及周圍的人來說，都會是很大的殺傷力。

其實思覺失調症病友是可以接受計畫性的停藥訓練，也就是思覺失調症患者發病之初，會希望他持續接受兩年的治療，若兩年治療後，症狀完全消失，病人完全能恢復正常生活，可以讀書、工作等情況時，可以考慮停藥。

症狀完全消失 可計畫性停藥

萬一停藥之後再復發，再持續治療兩年，但病人第三次發作時，就不要再嘗試停藥了，就要像控制高血壓等慢性病一樣，接受長期治療；如果擔心使用第二代抗精神病藥物食慾變好，病友可透過規律運動，達到體重控制的目的。