《認識思覺失調症─醫護篇》走過陰暗幽谷 感謝醫師天使一路陪伴

2018-10-02

◎前言：

根據健保統計資料，台灣有12萬名思覺失調症（原名精神分裂症）患者，佔全台人口比約為0.5%，相較於全球統計的1%，仍有半數延誤就醫或中斷治療。

《健康醫療版》與台灣精神醫學會摘錄5位病友參加該會舉辦的《點亮繁星徵文活動》文章，加上專家訪談，在每週二刊出的《認識思覺失調症》系列，今日刊出最後1篇，希望社會大眾透過此系列能多理解、接納、關懷與協助思覺失調症病友。

◎病友星晴的故事

思覺失調症讓我的生命彷彿經歷了一場浩劫，17歲那年第一次接觸精神科，從此就再也離不開了，到現在23歲，求學的路途走得很坎坷，中間經過幾次休學、退學與轉學，也不停進出急診、急性病房和日間病房。

休學退學轉學 青春歲月耗在醫院

這6年來，我最感謝的是，即便我再怎麼糟糕都從未放棄過我的主治醫師。

記得一開始我不太會用口語表達，便用寫日記的方式跟她描述我的日常跟想法，她總是很有耐心看完，有時還會寫上幾句鼓勵我的話，她用關心陪我走過陰暗的幽谷，用愛溫暖我冰冷的身軀、用耐心拼湊我碎了滿地的心。

她的肯定讓我重拾信心，現在我準備升大四了，雖然晚了別人3年，但我仍舊努力生活，謝謝我的醫師一路陪伴，讓我走到了現在，也許偶爾還是會出現狀況，還是在朝我的未來前進，謝謝我的醫師，給我從未消失的愛。

◎專家解說：

台大醫院精神醫學部主治醫師謝明憲指出，治療思覺失調症就像控制高血壓、糖尿病等慢性病一樣，必須長期且規律性的就醫及接受藥物治療，千萬不能像治療感冒、肺炎一樣，症狀消失了，就自己停藥，不管它，否則思覺失調症很容易就會復發。而且世界各國研究都發現，每一次發作時不好好徹底治療，下一次思覺失調症又再發病時，對大腦結構損害又更大，久而久之，大腦功能會嚴重受損。

像病友星晴之前不停進出急診、急性病房和日間病房，極有可能就是醫病關係剛開始未能妥善建立、病情控制不佳而導致。不過，她和她的主治醫師在這6年來，逐步建立了良好的醫病關係，這是非常好的事情，可以讓她能夠找到支持她的力量，而不再是孤單一人面對疾病產生的困境。

良好醫病關係 找到向前走的力量

由於思覺失調症的病因，主要是腦部的各類神經傳導物質失調，因此患者發病時，經常會把幻聽、幻覺當成真實經歷而缺乏病識感。當他的家人或是親友發現他不對勁，剛開始要帶他就醫有時不見得是很容易的事。

這個時候，如果他本來就很信任的家人或了解他的友人可以陪伴他就醫，有助於讓他卸下防備，和精神科醫師聊聊他的狀況，並接受藥物治療。如果患者願意記錄他的心情、想法或寫日記等，帶到門診和醫師一起討論，那麼對於他的病情控制是有很大的幫助。

事實上，思覺失調症的治療團隊，不只是包括醫師，還有護理人員、社工師、心理諮商師等一起照顧患者，陪伴他度過難過的時刻。

只要患者能信任治療團隊，家人與好友可以陪伴、鼓勵他就醫，將有助於建立良好的醫病關係，讓患者的疾病控制更加穩定。