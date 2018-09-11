熱低壓今恐成颱 花東、南部嚴防豪雨／「山竹」今轉強颱 週五發海警 週末暴風圈影響全台

2018-09-11

〔記者蕭玗欣、劉濱銓、張協昇、王秀亭／綜合報導〕台灣本週恐面臨雙颱接力侵襲！中央氣象局預估，位於巴士海峽的熱帶性低氣壓，今天有機會增強為颱風，影響台灣；中度颱風山竹今午也可能轉為強颱，預計週五將發布海上警報，週末對台影響最劇。氣象局警告，今天先受熱低壓影響，花東、恆春半島都要嚴防豪雨。

賴揆勉勵氣象局 提供最正確預報

行政院長賴清德昨赴氣象局聽取颱風簡報，他強調，鑑於先前南部大水和北台灣近日暴雨侵襲，這次熱低壓和山竹颱風來襲，相關單位應做到預防性撤離和防備部署。

他並勉勵氣象局同仁三件事︰一，提供最正確預報，包括路徑、雨量或範圍；二，提供最即時預報，因科技更發達，氣候變遷越來越嚴重，應隨時提高警覺、提供最新訊息；三，不只要將最新氣象資訊提供給政府，也要兼顧各行業民眾。

氣象局預報中心主任呂國臣指出，熱低壓目前位於台灣東南方海面，朝西南西方向、往巴士海峽前進，若在今晨增強為今年第廿三號颱風百里嘉（Barijat，美國命名），有機會發布海上和陸上警報；但目前看來，下午掠過南部海面後再轉颱風的機率較高，影響會較小。

氣象局也指出，昨午到今天是熱低壓最接近台灣的時候，恆春半島、花東都是豪雨警戒區，預估累積雨量上看三百毫米，沿海也要注意強風。

針對中颱山竹，氣象局表示，山竹目前往西移動，未來路徑風切小、海水溫度高，今天可望增強為強颱，暴風圈範圍也會擴大。目前美國預報認為山竹會登陸台灣南部，歐洲和我國預報則認為通過南部巴士海峽的機率最高，但不論哪種路徑，颱風暴風圈都將影響全台。

氣象局預估，週五晚間，東半部開始受颱風影響，雨勢會增加，週六、週日影響最劇烈，東部及恆春半島將首當其衝，雨量會最多。

受到熱帶低壓影響，台東昨天已是整天下雨，往返綠島交通船昨早開出各一班後宣布停航，往返蘭嶼則全天停航；離島空中交通全天取消。綠島有八百七十名旅客滯留，蘭嶼則有兩百五十人。

今天兩離島交通船是否正常行駛，台東往返綠島部分會在今早七時宣布，台東往蘭嶼則將於上午十一時卅分開出、蘭嶼往台東為下午二時卅分。

日月潭萬人泳渡 週四研商是否延期

此外，預定週日（十六日）舉辦的一年一度日月潭萬人泳渡，因涉及逾兩萬名泳客權益與安全，南投縣政府正密切注意颱風動向，預定週四召開緊急會議研商延期或備案。附近飯店業者表示，目前還無泳客退房，將研擬應變措施，原則上包括保留訂房、延後使用等，以便泳客後續再參與活動。

日月潭萬人泳渡歷年只有二○○五年因卡努颱風延期兩週，後來又遇龍王颱風而不得已取消。