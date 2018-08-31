加速治水 賴揆要開全國檢討會議

2018-08-31

設823水災復建小組 水利署2週內提檢討報告

〔記者李欣芳、楊綿傑／綜合報導〕中南部這次遭暴雨襲擊導致嚴重淹水災情，行政院長賴清德昨主持院會，指示經濟部規劃召開「全國治水檢討會議」，邀集相關部會與各縣市政府重新檢視過去治水方案的成效與不足之處，也指示相關部會成立八二三水災復建專案小組；水利署則將在兩週內提出八二三水災的檢討報告。

前瞻基礎等610億 優先投入嚴重淹水區

水利署在院會報告指出，這次降雨量超標，排水系統排除不及，前瞻基礎建設水環境計畫下水道經費二四○億元及河川排水經費三七○億元，將針對淹水嚴重地區優先檢討改善。

極端氣候嚴峻考驗 傳統治水有極限

賴揆則代表政府再次向受災民眾表達歉意，他說，過去南台灣的治水計畫，只有到十年的保護標準，亦即廿四小時的保護標準雨量約為二百五十到三百毫米，這次強降雨明顯超過既有水利工程設計保護標準，且適逢大潮，因此造成多處積水災情。

賴揆指出，面對極端氣候嚴峻挑戰，再再顯示傳統防洪治水的工程手段有其極限，政府仍必須謙卑檢討，全面性思考以更創新、有效率的方式，除治水工程外還要有其他風險處理方案，來減輕水患所帶來的災害。

95年後中南部治水預算僅1870億 非4300億

面對這次中南部水患嚴重，外界有聲浪質疑治水預算沒有發揮成效。經濟部次長曾文生指出，從七十一年開始，大台北地區總共投入一六○○億元治水經費，九十五年以後治水預算集中在中南部，加總至今約一八七○億，並非外傳的四三○○億，且相較之下，台南市的治水經費二三七億元、高雄一三四億元，相對是低的。

別台北看天下 經部次長︰讓南部有更多資源

曾文生強調，南部地區比較容易淹水，需要更多預算的治理，「我們希望不要從台北看天下，讓南部縣市有更多資源」。至於中央治水是否有成效，曾文生說，以台南市為例，這次八二三雨災豪雨廿四小時，最大降雨量超過莫拉克颱風，而淹水面積六一八五公頃，遠小於莫拉克風災時的淹水面積五．五萬公頃。

水利署副署長王藝峰指出，短期將從加強推動ＡＩ智慧防汛，將所有資訊整合到一個平台，透過ＡＩ進行演算及模擬，直接提出更精準的抽水機布建建議及防災社區著手，雙管齊下讓事前準備更加精準，減輕洪水來臨時造成的災害。