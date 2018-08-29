地層下陷 有移往內陸跡象

2018-08-29

前兩年颱風、大豪雨成災 9成集中地層下陷區

〔記者鍾麗華、楊綿傑／台北報導〕中南部近日淹大水，造成嚴重災情，根據審計部最新報告指出，易淹水地區保護面積已增加四二一．五平方公里，治理成效達目標值；但地層下陷面積卻擴大，去年全台下陷三九五平方公里，為前年的三．七倍，且有移往內陸的跡象。而去年及前年襲台六次的大豪雨與颱風，共造成全台五五二七．三九公頃淹水，其中地層下陷區合計占九成以上。

審計部上月底公布「中央政府流域綜合治理計畫第二期特別決算審核報告」，報告指出，流域綜合治理計畫第一期及二期於易淹水地區保護面積共計增加四二一．五平方公里，較預計效益量化指標數三八三．二平方公里，增加三十八．三平方公里，有助減緩水患威脅。

雲林下陷面積最大也最快

不過，審計部也指出，由於地層下陷擴大，仍有淹水災情傳出。根據水利署資料，去年度全台持續下陷面積達三九五平方公里，較前年的一○六．四平方公里增加二八八．六平方公里，主要集中在雲林的三六六．二平方公里、彰化十六．九平方公里、嘉義七平方公里、屏東四．九平方公里。至於最大年下陷速率，以雲林、屏東及彰化最嚴重，分別為六．七公分、三．八公分與三．五公分。

報告也指出，該計畫共核定興建卅一座滯洪池，但至去年底，僅五座完工，其餘廿六座因工程用地未取得及民眾抗爭等因素，遲未動工。不過，行政院今年三月召開研商會議，決議由台糖無償提供土地。

此外，水利署為調度全國抽水機，於移動式抽水機加裝全球定位系統（ＧＰＳ），並介接至管理系統。截至去年底止，全台大型抽水機有一○一九台，但新北市等七縣市政府轄管的五十三台未完成介接；另，台南及高雄市府的三八四台雖有ＧＰＳ，卻因檔案格式等問題，無法介接至系統，影響抽水機調度與管理。

滯洪池、抽水機 設置慢半拍

審計部並表示，依規定，「淹水潛勢圖」每五年要檢討一次，而水利署現行公布的淹水潛勢圖是在二○一○年繪製，雖於二○一四年重新檢討，但截至今年四月底止，仍在辦理相關審議程序，尚未公布新的淹水潛勢圖，不利防災效能，應儘速改善。

水利署副署長王藝峰回應，全國所有縣市的淹水潛勢圖是分三年進行製作，部分地區已公告，還沒公告的地區也已進入審查階段，最晚十月就能公告，並沒有太慢。

王藝峰也說，地層顯著下陷地區已在縮減，十多年來整個趨勢都是往下，二○一五年似乎下陷變嚴重，主要是因缺水，地下水抽取較多造成。