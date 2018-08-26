雨稍歇忙復原「聽到下雨就害怕」

2018-08-26

豪雨釀災 全台7死101傷

〔記者楊金城、邱灝唐、洪瑞琴、葛祐豪、林國賢、廖淑玲、曾迺強、吳仁捷／綜合報導〕「現在聽到下雨就害怕，廿四日清晨四點多就起來趕水，到現在只睡二、三個小時，家裡沒整理乾淨，根本無法工作。」雲林縣許姓災民腫著雙眼說。豪雨連兩天肆虐，昨日清晨雨勢轉小，南台灣災民趕緊清理家園，但心情一時難放晴。

東石、布袋部分村落仍泡水裡

中央災害應變中心統計，這次水災已造成七死一○一傷，疏散撤離六千八百多人。台中、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東縣等八縣市共有一千兩百卅二處傳出淹水，至昨晚仍有一四四處淹水。其中，嘉義縣東石鄉、布袋鎮部分村落，因適逢農曆滿潮加上大排潰堤，淹水高度不減反增，持續撤離受災戶。

嘉義縣災情最慘重，東石鄉掌潭村昨午積水最高達一層樓，消防人員乘橡皮艇撤離十三名居民，林姓住戶則用膠筏拖著供奉的神明，逃離家園。

雲林縣自廿三日晚間下起滂沱大雨，全縣一半鄉鎮部分村落淹水，口湖鄉台子村一度淹到大腿，大埤鄉豐田、興安、西鎮及北鎮也淹水約一百公分，昨天雨勢停止，部分較低窪農田還泡在水中。

淹水多次 不知天災還人禍

雲林大埤的黃姓婦人說，淹水的客廳家具已歸位，她指著牆上約到膝蓋的水痕說，這幾年已淹水二、三次，災後一堆大官視察，也提出很多解決方案，但村子裡還是淹水，「我們都不知道淹水是天災還是人禍了」。

家住口湖台子村的莊太太說，豪雨當時家中一度淹到大腿，災後清理相當困難，連著兩天都在清理泡過水的家具、床墊等，苦不堪言。

台南市總淹水戶數達四千六百八十五戶、撤離疏散人數二千零七十八人。連續的強降雨也讓台南地區的畜禽損失慘重，初步估計有九十七場受災場，損失家禽、家畜近七十七萬隻。

積水帶來垃圾 清理困難

許多市民昨天一早便拉起鐵門，把沙發、桌子等家具，以及電腦、電視等搬到戶外一一擦拭，並拿掃帚或刮刀將混有污泥的髒水向外推。王姓災民表示，沖進家裡的髒水帶有許多垃圾和樹枝，必須全部推出再用拖把拖個一、兩次，才能回復原本狀態，加上處理受損家具的時間，基本上得花一整個上午才行。

由於台灣南部仍在豪雨警戒區，包括嘉義縣、台南、高雄等地應變中心維持開設，國防部與各軍司令部與中央災害應變中心昨晚同步提升為一級開設，災民只求雨神不要再光顧了。