醫界提醒：療法並非貴就有效

2018-08-19

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部即將開放免疫細胞療法，長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震說，台灣開放的細胞療法大概算「1.0」版本，不算新穎，但仍是治療的一項選擇。

張文震說，用時代來區分免疫細胞療法的話，衛福部將開放的幾種治療方式、免疫細胞種類至少有十幾年歷史，甚至當中如NK免疫細胞（Natural Killer Cells，NK Cells）已研究廿多年。

張文震說，美國正在研究的「CAR-T細胞療法」，從病患血液分離出Ｔ細胞，在實驗室做基因改造，嵌合特異抗原受體，這些被嵌合後的Ｔ細胞再被注射回病患體內，對癌細胞精準攻擊。這種經基因改造的免疫細胞治療方式，屬於「2.0」版本，但這次衛福部並沒有談論。

張文震提醒，民眾別被昂貴和新穎的治療方式迷惑，認為一定有效，因免疫細胞療法已研究十幾年仍不是標準治療方式，就代表醫界不認為特別有效。

至於使用藥物的免疫療法已被台灣核准，健保署日前更宣布，將晚期黑色素瘤病患的免疫治療藥物納入健保給付，病患可省下一個療程一百六十五萬元治療費用，這也是首次被納入健保的免疫療法藥物。

至於其他種類的免疫療法何時可核准？衛福部司長石崇良表示，有些治療方式在國外也還在人體試驗中，核准原則是經過人體試驗、低風險、療效可預期，就可經「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」做臨床使用。