登革熱北部擴散 桃園大溪現蹤

2018-08-17

〔記者吳亮儀、許倬勛、賴筱桐、蔡宗勳／綜合報導〕登革熱疫情持續在北部擴散！疾病管制署昨公布新增兩起本土登革熱確定病例，桃園市大溪區出現首例，第二起個案則是在早已傳出群聚感染的新北市新莊區。

兩起個案分別為桃園市大溪區六十多歲女性，以及新北市新莊區六十多歲男性。桃園個案潛伏期間活動地以大溪區住家及復興區工作地為主，並無台北市或新北市活動史，研判感染地為桃園市，感染源調查中，前天檢驗確診感染登革病毒第三型。

新北恐現第三波疫情

新北市新莊區個案為瓊林里居民，潛伏期間活動地以住家及瓊林里周邊為主，前天確診感染登革病毒第二型，目前個案住院防蚊隔離中；疾管署副署長羅一鈞說，新莊區新增病例仍屬瓊林里同一起群聚較晚發病個案，但因第二波疫情應已近尾聲，如果新莊近日密集出現新發病個案，就不排除疫情進入第三波。

新北市衛生局表示，登革熱第十一例與第六例的住家距離僅約一百公尺，有高度地緣性，已針對個案周遭一百公尺內的住戶發出通知，若張貼兩次公告仍聯繫不上就強制入戶消毒，並罰鍰六萬元至卅萬元。

登革熱疫情在北部持續擴散，根據以往經驗，有疫情的縣市如最嚴重的新北市等，早該積極防疫和宣導，但因選舉熱度逐漸升高，許多縣市政府疑似擔心選情而冷處理，導致不斷仍有病例發生。

目前國內共計十六例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市十一例（均為新莊區），台北市兩例，桃園市、嘉義縣及高雄市各一例。

另外，嘉義縣則有一例登革熱疑似病例，民雄鄉廿一歲男性患者經衛生所登革熱NS1快篩陽性，已通報疑似登革熱，因與溪口鄉全縣首例確診本土性登革熱個案有地緣關係，嘉縣府已啟動登革熱應變機制。