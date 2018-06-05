高雄機場將擴建 容量增至千萬人次／「新南向國門」4月旅客逾60萬人次 創新高

2018-06-05

〔記者陳宜加／台北報導〕高雄國際機場旅客量節節攀升，據民航局最新統計，今年四月突破六十．八萬人次，創歷年新高，已成為「新南向國門」。民航局啟動「高雄國際機場二○三五年整體規劃」，航廈最快七年內完成改建，國際線容量可達千萬人次。

新航廈最快7年內完工

民航局統計，高雄機場四月飛機起降達五二○○架次，旅客量達六十萬八千多人次，創歷年單月新高紀錄，日平均也首度突破兩萬人次；此外，高雄機場今年旅客量迄今已破二二一萬人次，預估全年將達六六○萬以上，較去年增逾廿萬。

高雄機場國際航線持續增加，近一年包括濟州航空首航高雄─仁川、泰國微笑航空首航高雄─曼谷、台灣虎航首航高雄─福岡、名古屋，以及樂桃航空首航高雄─沖繩；另有華航在內等不少業者增班，目前每週總航班數超過六五○班。

高雄機場成為新南向國門，交通部去年底提報「高雄國際機場二○三五年整體規劃」；民航局場站組組長林宏憲昨證實已獲行政院核定，總工程經費二五○億元。其中最重要計畫是國內線航廈將改建為國際線、國內線併用的新航廈，工期原訂十年，但將加速以提前三年完工為目標，希望今年底前就能先完成招標。

目前高雄機場國際線航廈容量一年六○九萬人次，現有國內線航廈容量則為四○○萬，國內線航廈將改建並重新調整國內、國際分配，預計將改為國內線一○○萬、國際線四三○萬人次，藉此，未來每年國際線旅客總容量將提升至一○○○萬人次。

北、中、桃機均陸續擴建航廈

由於國際旅運明顯成長，國內其他國際機場也陸續都有整建計畫。如桃園機場今年可望創四六○○萬人次新高，第三航廈主體工程預計七月決標，一一一年底完工；為紓解過渡期間爆量旅客，桃機斥資廿三億元擴建第二航廈，擴建工程已完成，旅客容量從一七○○萬人次增為二二○○萬，因應今年暑假旺季將現的旅遊人潮。

台中機場、台北松山機場則規劃先整建現有航廈，以擴增容量。台北國際航空站副主任鄭監中表示，松山機場跑道使用超過十年，為確保飛安，六月廿日起全面整修，重新鋪設並拓寬跑道，經費九億元。