AI軟體分析骨折 美核准上市

2018-05-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）廿五日批准醫療人工智慧（ＡＩ）運算軟體OsteoDetect上市，該軟體可對腕關節的Ｘ光造影進行分析，並檢測遠端橈骨骨折。這不是ＦＤＡ首度核准ＡＩ醫療儀器上市，今年以來，該機構已分別批准可診斷糖尿病性視網膜與可協助檢測中風的ＡＩ產品。

ＦＤＡ局長古特利布（Scott Gottlieb）上月才剛宣布，將擬定新法，加速ＡＩ器材核准問世。

檢視受傷處前先精準確認位置

ＦＤＡ指出，紐約Imagen公司研發的OsteoDetect軟體，旨在利用「機器學習運算」分析腕部造影，進而在檢視腕部前、後位，以及內、外側腕部Ｘ光片過程中，確認遠端橈骨骨折區域，該骨折是最常見的關節傷害之一。

ＦＤＡ強調，OsteoDetect是「輔助工具，無法取代臨床醫師的Ｘ光片檢視或其臨床判斷」，其作用僅止於標記影像中的骨折位置，讓醫療人員決定後續措施。

無法取代醫師臨床判斷與診療

為取得ＦＤＡ核准，Imagen提交一份包括一千張Ｘ光片，以評估該影像分析運算在檢測腕骨折之表現的回溯性研究，該研究也將其判定骨折位置的精確性，與三名手部整形外科醫師的表現進行比較。

該公司也提交一份由廿四名醫療人員利用該運算，檢視兩百件相關病例的回溯性研究。

ＦＤＡ指出，兩份研究均顯示，該軟體有助於提升醫療人員確認腕骨折的能力，並增加敏感性、明確性，以及陽性預測值與陰性預測值表現。

影像分析已迅速成為人工智慧在醫療方面最具前景的領域之一，可供放射專家、病理學家以及其他醫療人員，在腫瘤、糖尿病性視網膜等範圍廣泛的造影研究中，更精準地鑑識主要特徵。

協助治療 ＡＩ運算潛力巨大

ＦＤＡ醫療器材及輻射安全中心體外診斷暨放射線健康部門代理副主任歐克斯（Robert Ochs）表示：「ＡＩ運算具有協助醫療人員診斷與治療的巨大潛能。」