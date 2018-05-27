危機感 私校力推國際化

2018-05-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕面臨少子化，私立大學危機感深，反而較努力發展國際化，譬如成立國際學院、推動全英語授課學位、雙語教育等，國際化授課規劃更具組織及能量。

實踐大學國際長郭壽旺表示，台灣招收國際生的條件，較香港、新加坡弱，但可將台灣頂尖領域結合國際趨勢創造優勢，以實踐為例，便有國際企管、設計學院等，具國際全英語授課能量。

實踐兩學院 全英語授課

郭壽旺說，實踐四年前展開國企全英語授課學位學程，三百門全英語授課，台灣學生與外籍生共同上課，並與一九二所國外姊妹校合作，採短期交換授課，如今將走向國際學院，除原先的國企外，更納入設計領域、博雅教育等全英語內容，真正國際化。

元智大學創校之初，便宣稱採「雙語」教育，新生入學時須參加英語營做分級，必修十二個英語學分，英語授課採主題分類，如科技英語、學術英語等，新聘教師亦要求須具備英語授課能力。

銘傳大學早在九十一年便成立國際學院，多年來已發展多個學程，如國際企業與貿易、國際事務與外交、旅遊與觀光、時尚創意管理、資訊科技應用、新聞與大眾傳播等，還赴美設分校，目前全校外籍生近八百人，分屬五十五個不同國家。

亞洲大學與廿五國一八○所大學締結姊妹校，常辦「諾貝爾獎暨國際大師論壇」邀大師演講，甚至聘諾貝爾生醫獎得主穆拉德擔任榮譽講座教授，亦跟台積電合作創立產業研發碩士專班等，目標吸納全球菁英。