隧道裡的軍師／工程前進或叫停 全靠專業地質師

2018-05-26

記者張議晨／專題報導

隧道推進得靠「坑夫」，但決定坑夫前進或暫停，則須仰賴專業地質技師；蘇花改谷風隧道有群幕僚技師，如同部隊「參謀長」，隧道前進、暫停，都要精準分析與判斷。四十歲李盛容是唯一女性地質師，在以男性為主體的隧道工程穿梭，她笑說：「我就是喜歡石頭。」

李盛容畢業於中國文化大學地質學系，首次入行就加入艱困隧道工程行列。

隧道環境潮濕、悶熱，鑽炸時更是灰塵滿布。李盛容形容，每次乾乾淨淨進隧道，出來卻變成「臭男生」；隧道工程以男性為主，初到工地報到時，李盛容最常聽到的一句話是：「妳是女生，幹嘛進來裡面。」

唯一女生 就愛石頭

李盛容很不服氣，她說，男生可以，女生也行，隧道裡凡事只能靠自己，雖然環境艱辛，還會碰到抽坍等危急時刻，但她笑笑說：「誰叫我這麼愛石頭」。

入行廿六年的張源達，則是蘇花改工程最資深地質師，隧道開工首日就進駐工地，廿四小時待命。他說，決定推進長度、寬度、支撐，甚至隨時叫停工程，幾乎都要仰賴地質師專業判斷。

蘇花改隧道開挖以鑽炸為主，張源達說，鑽炸完是地質最不穩定時候，他們得在剛炸開的土石，取樣分析或進行工程測繪，「每次開挖都像在挖寶」，再苦、再累，「看到隧道貫通，一切都值得了」。