卡繩受傷鬼蝠魟野放 生死未卜

2018-05-23

〔記者劉禹慶、吳欣恬／綜合報導〕澎湖新隆興號漁船前晚錨泊捕捉小管，一隻重達約千斤的鬼蝠魟意外卡在繩索。由於擺脫不了，船長慢慢將牠拖回漁港。聞風而來的民眾無不希望受傷的鬼蝠魟及早重返大海，農漁局卻要求隔天上班再依規定通報，引發議論，幸地方人士連夜出面救援成功。

鬼蝠魟又稱雙吻前口蝠鱝，為軟骨魚綱燕魟目鱝科的一種，世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危物種、華盛頓公約（CITES）則列為貿易管制物種，但我漁業署僅規定漁民捕獲鬼蝠魟時，必須向漁業機關通報，告知體長及捕獲點，供科學分析之用，否則可開罰三萬元至十五萬元。若無相關學術研究需求，漁民可自行將其宰殺、標售。

陳姓船長是在二十一日晚間七時駕船捕捉小管，在距離岸邊不到二公里處錨泊，鬼蝠魟雙鰭中的一鰭意外卡在繩索上。陳表示兩度放鬆繩索希望其自行離去，但鬼蝠魟相對施力，導致繩索愈拉愈緊。 由於鬼蝠魟雙翼展開約五米，體型極大，船長只能放慢速度將其帶回鎖港漁港。

澎湖地方人士合力搶救

返港後，船家提出通報，農漁局答覆要求隔日上班再前往登記，引發現場民眾譁然，擔心鬼蝠魟拖太久會死亡。有人現場籌資一萬元希望購買放生，但因已通報農漁局，船長不敢私賣。

澎湖縣長陳光復聞訊，指示秘書及農漁局官員趕抵現場處理，副議長陳雙全則已先一步到達，並與船家達成協議，無償將船駛出外海野放，由三名志工切斷繩索。

但鬼蝠魟因腹部有傷，野放後直接沉入海中。澎湖海洋生物研究中心表示，鬼蝠魟沒有「鰾」，無法自行漂浮，必須不斷游動，若狀況不佳，很可能屍沉大海。

救援期間，網傳船家要求千萬元買賣之說，則在網路發酵。陳姓船長喊冤，直播主也在網路澄清並非船長所言。

漁業署近期預告禁捕令

四月底才成立的海洋委員會表示，正研議是否在林務局六月召開的野生動物保育諮詢委員會中，提案將鬼蝠魟列為保育類。漁業署則預計六、七月預告鬼蝠魟的禁捕令。海委會海洋保育署署長黃向文指出，列為保育類物種需要比較多的資料和報告，漁業署以漁業法禁止捕撈的程序可能會走比較快。