天天曬太陽 不一定能補足鈣

2018-05-21

文／莊武龍

多曬太陽，不一定能確保體內維生素D足夠。

一位60多歲務農的阿伯，下背痛經常發作，而且越來越嚴重，常常會下肢無力，讓他沒有辦法種田。雖然他每天都有日曬的機會，但檢查結果顯示，阿伯體內的維生素D不足，而維生素D有助鈣的吸收和骨質維持。

經由X光跟骨質密度檢查後發現，造成阿伯下背痛的原因，是因嚴重的骨質疏鬆，造成骨頭變形，神經受到壓迫，所以除了下背痛的症狀，還常伴隨下肢無力或是腳麻的情形。

一般骨質疏鬆常見於停經後的女性，但是老年男性或是有內分泌問題的男性也會有骨質疏鬆的問題。

骨質疏鬆的常見原因有更年期、營養不足、未治療的甲狀腺亢進以及副甲狀腺疾病。這位患者的抽血檢驗跟超音波檢查發現，患者本身並沒有甲狀腺或是副甲狀腺的疾病，但是患者血液中的維生素D濃度卻明顯不足。比較特別的是，患者務農，曬太陽的時間，比一般人都多很多。

民眾常以為只要有曬太陽，維生素D就會足夠。曾經發表在知名期刊《The Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism（臨床內分泌與新陳代謝雜誌）》的一篇研究顯示，即使是每天曝曬充足的人，還是可能有一半的人，維生素D濃度不到30ng/dl，而且檢驗出來的副甲狀腺素濃度，也比其他維生素D充足的人還高。其中有些人即使一週已經曬了超過30小時的太陽，維生素D濃度驗出來還是不足。

每個人的基因跟體質都不同，甚至腸道對於營養的吸收都不同，曬太陽維生素D就會充足的說法，可能只適用在一部分人身上。

門診中，常有民眾因為太固執於「有曬太陽，維生素D就會充足」的不精確說法，拒絕檢驗維生素D濃度。但是即使常曬太陽，維生素D也不一定充足，因此，若懷疑有維生素D不足的可能性，即使常曬太陽，建議還是要抽血檢驗，以利診療。

（作者為鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師）