醫訊》現代文明病胃食道逆流 慈濟辦國際研討會

花蓮慈濟醫院的翁銘彣醫師（左二）也現場示範高解析度食道功能檢查，並連線至研討會現場更具臨場感。（花蓮慈濟醫院提供）

2018-05-20 11:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕胃食道逆流是現代人常見的疾病，雖然不會致命，卻會嚴重影響生活品質。台灣胃腸神經與蠕動學會年會今年選在在花蓮慈濟醫院舉行，邀請國際胃食道逆流症專家Michael F. Vaezi教授與Prakash Gyawali教授分享，還有70多位在臨床研究專家、腸胃科醫師齊聚一堂，希望為改善病人的病苦，在臨床研究或基礎研究上尋找病因及解決辦法。

胃食道逆流症的表現千奇百怪，甚至常被人誤以為是心臟疾病就醫。花蓮慈院內科部主任、也是胃食道逆流專家的陳健麟指出，胃腸科門診幾乎每10個人中，就有2至3人有逆流性食道炎症狀，像是咽喉不適、胸悶痛、蛀牙、咳嗽等都可能是逆流症的表現。就因症狀多變，經常有許多胃食道逆流的病人，胃鏡、腸鏡檢查都顯示腸胃正常，但做24小時胃酸檢查發現，咽喉逆流症狀嚴重，造成病人就醫困擾，看了很多科才找對醫師。

由於胃食道逆流引發原因往往與生活息息相關，甚至有些藥物也會影響食道括約肌的壓力，讓胃酸逆流的機會增加。因此在年會中，除有兩位國際胃食道逆流症專家Michael F. Vaezi教授、Prakash Gyawali教授，帶來國外目前最新的食道運動功能障礙及胃食道逆流診斷等相關研究及治療；花蓮慈院醫師翁銘彣也現場示範高解析度食道功能檢查，讓整個研討會更具臨場感，年輕主治醫師也能在實境中學習。

胃食道逆流不像高血壓、高血糖有客觀工具可評估病患嚴重度，不少患者自覺很嚴重，卻透過喉鏡、胃鏡看不出病症。陳健麟說，目前高解析度食道功能檢查已經取代傳統食道功能檢查，這項檢查對於胃食道逆流及難至性胃食道逆流診斷，以及食道功能障礙，皆能夠提供完善的檢查結果。

翁銘彣則說，這部儀器可以測試病人每一次吞嚥時，食道將食物送到胃的運作是否正常。此外，也可測量下食道括約肌鬆弛的程度，讓醫師判讀食道蠕動壓力是否正常。

陳健麟說，高解析度食道功能檢查，能提供醫師放置二十四小時酸鹼測定儀位置的重要數據，高解析度食道功能檢查不僅可以診斷出與胃食道逆流症相關的食道功能失調，還可以作為食道功能不良疾病的早期診斷與術前評估，尤其是針對臨床上食道遲緩不全的病人，能有早期發現與治療，並給予完整的術前評估。

陳健麟提醒，慢性胃食道逆流症狀若未經治療，也可能引發食道發炎、食道潰瘍、食道狹窄，甚至引發食道癌等風險，病人若發生逆流症狀，最好就醫診斷與治療，以避免發生併發症。

花蓮慈院副院長陳培榕也特別感謝所有講師及學員的到來，願意分享與交流，進而帶動亞洲胃腸神經與蠕動功能的發展。

研討會中，還有國內專家臺大腸胃內科曾屏輝醫師、台中榮總腸胃科連漢仲醫師以及台北榮總腸胃內科王彥博醫師，分別帶來個案討論與最新的胃食道逆流症及食道蠕動的相關診斷、治療與研究成果。台灣胃腸神經暨蠕動學會張繼森會長也特地參與研討會，肯定花蓮慈院的努力。

台灣胃腸神經與蠕動學會年會今年選在在花蓮慈濟醫院舉行。（花蓮慈濟醫院提供）