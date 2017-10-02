醫病》亞洲第一台！慈濟引進診斷胃食道逆流症新儀器

2017-10-02 16:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院為進一步研究胃食道逆流症的診斷與治療，與國際胃食道逆流症專家Michael F. Vaezi教授合作，專案引進內視鏡食道黏膜阻力測量（Mucosal Impedance）儀器，目前全球只有美國三家醫學中心有這項設備儀器。

肝膽腸胃科主任陳健麟說，這是亞洲第一台，可在二分鐘內精準判定胃食道逆流症的「真假」與嚴重程度，研究團隊已開始收案，患有胃食道逆流症的病人，即日起均可在肝膽腸胃科門診洽詢。

根據統計，臺灣胃食道逆流症的盛行率約10～20％，換句話說，每100個人就有10至20人患有此病症。花蓮慈濟醫院指出，內視鏡食道黏膜阻力測量儀（Mucosal Impedance）由國際胃食道逆流症專家Michael F. Vaezi教授發明並取得專利，目前僅在美國范德堡大學醫學中心、西北大學紀念醫院、梅約醫學中心設有此儀器。

花蓮慈院指出，由陳健麟醫師所帶領的研究團隊，在胃食道逆流的病因、診斷、治療上的研究成果豐碩，時常有作品發表在國際期刊上，因此美國Vaezi教授研究團隊肯定慈院在胃食道逆流研究上的相關成就，決議提供此尖端儀器給花蓮慈院，目前全球第四台已在花蓮慈院內科檢查室完成裝機與測試，針對研究計畫收案執行檢查。

陳健麟說，目前許多研究顯示，細胞變化是生理變化的標記，受到胃酸「侵蝕」的細胞，電阻力會改變。內視鏡食道黏膜阻力測量是透過一支長軟管，前端部位裝置有氣球與微晶片，後段連接電腦。當軟管進入人體到達檢測部位後，藉由充氣撐大的氣球，能將食道黏膜完全覆蓋，再透過微晶片感應黏膜阻力的變化，同步將電阻力訊號傳送至電腦，顯示數據以利判讀。

現行診斷胃食道逆流症，多透過胃鏡檢查與二十四小時酸鹼測定儀檢測。陳健麟說，然而臨床研究上發現，患者自覺的症狀通常和內視鏡檢查後的嚴重程度不一，甚至有些病人有胃食道逆流症狀，但經胃鏡檢查卻是正常的；而24小時酸鹼測定儀檢測，管線需經鼻腔置入，配合主機儀器24小時配戴，有時不是很方便。

陳健麟說，Vaezi教授發明的這項儀器，藉由內視鏡食道黏膜阻力測量，只需2分鐘就可精準判定胃食道逆流症的「真假」與嚴重程度，診斷病人為胃酸侵蝕造成的胃酸逆流症，後續須服藥或手術等，提供有效的治療方向；若非典型胃食道逆流症，病人也可不用吃「冤枉藥」，例如，若只是因為壓力大所造成的功能型胃食道逆流症，可經由生活調整或舒緩治療為主，即可改善症狀。

內視鏡食道黏膜阻力測量雖然在臺灣目前僅能運用專案研究上，但未來疾病的診斷，以及在病人是否可以停藥的判定，應有很大的助益。陳健麟指出，目前肝膽腸胃科內視鏡食道黏膜阻力測量研究團隊已開始收案，患有胃食道逆流症的病人，可向花蓮慈院肝膽腸胃科門診洽詢。