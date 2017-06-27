醫病》食道癌難發現 屏基新機器制敵機先

屏基肝膽胃腸科主治醫師張琳遂提醒，常吃加工食品、燒烤、紅肉、少蔬果的消化道腫瘤高危險群民眾，應在接受內視鏡檢查時，利用影像強化內視鏡技術做早期腫瘤的篩檢。（記者邱芷柔攝）

2017-06-27 15:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕食道癌初期幾乎沒有症狀，罹癌病患多是吞嚥困難才就醫，屏東基督教醫院去年引進窄頻影像系統與放大內視鏡，提昇了早期消化道腫瘤診斷治療機率，啟用1年來，已有4位民眾在胃鏡檢查時，意外發現早期食道癌病變，當下立即以內視鏡手術切除。

屏基肝膽胃腸科主治醫師張琳遂指出，食道癌好發在50歲上下的中年男性，喜好熱湯熱茶，同時有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣者更有高達40倍的罹患風險，食道癌初期幾乎沒有症狀，等到有吞嚥困難時多已是中晚期，必須進行剖胸、切食道手術或放射治療，能夠早期發現的比率不高。

張琳遂說，1年來已有3男、1女民眾在做胃鏡檢查時，意外被醫師在食道粘膜發現病變，隨後安排內視鏡手術剝離病變的粘膜層，這對病患來說是「驚喜交加」，驚的是罹患腫瘤，喜的是早期食道癌可藉內視鏡粘膜切除術及內視鏡粘膜下剝離術切除病灶，日後只須定期追蹤，無需開刀切除食道或進行化療、放療。

屏基醫療副院長林連豐表示，要提高早期消化道癌症或腫瘤的偵測診斷率，高解析度的內視鏡影像不可少，其中又以「窄頻影像系統與放大內視鏡」為最新技術，它可以凸顯食道、胃、大腸表層黏膜微血管細小的變化和腺口型態構造的變異，再加上放大內視鏡放大100倍的效果，讓腫瘤病灶更能提早發現。

張琳遂也提醒，常吃加工食品、燒烤、紅肉、少蔬果是消化道腫瘤高危險群民眾，應在接受內視鏡檢查時，利用影像強化內視鏡技術做早期腫瘤的篩檢，晚期消化道腫瘤因有明顯的病癥，診斷並不困難，但晚期癌症的治癒率、預後及存活率都比早期差。