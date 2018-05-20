新知》美最新研究：低薪會影響大腦思維與記憶力

2018-05-20 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕最近美國研究發現，社經地位低將會影響人們大腦思維能力與記憶力，也就是說，當人們領低薪、面對財務拮据的生活，大腦會受影響，將導致難以做出對財務有利的決定。

根據《The Atlantic》報導，美國國家科學院院刊（PNAS）刊載一篇研究，研究團隊針對304名20至89歲的受試者進行大腦斷層掃描，確認大腦有多少灰質（gray matter），而他們的大腦網路又是如何組織，這兩個現象都與思維能力與記憶力相關。

斷層掃描結果發現，中年族群（35至64歲）、社經地位較高的受試者，大腦網路通常有更多灰質、更多有益的區隔現象。研究人員也試著排除一些常見變因，像是精神、身體健康、認知能力及童年期間的社經地會區別等，但發現這些變因並沒造成明顯差異，也就表示，成長過程的貧富並未對中年人的大腦健康產生一定影響，但發生在成年期間的生活，應該就是出現這種區別的關鍵所在。

研究認為，社經地位較低的人，相對更不易取得醫療照護與健康食品，居住地的生活品質較差也增加這些人面臨壓力時的身體調適負荷（allostatic load），恐將導致身體磨損，例如包括大腦在內。

過去也有一些研究提出相同的結論，像是5年前《科學》期刊有一篇論文指出，經濟狀況不佳下，人們為了應付耗費精力的財務支出，認知功能會被消耗；另一項研究也指出，從未經歷過貧困生活，在口語記憶、處理資訊的速度和執行上，比起生活在貧困中的人表現較好。