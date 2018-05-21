《愛肝加油站》免疫療法非萬靈丹 治療肝癌有其限制

2018-05-21

文／許金川

Q：我的媽媽有B肝帶原，之前並沒有追蹤檢查，但最近因為右側肋骨下方會痛，就醫之後才發現有5.6公分肝癌，但因為媽媽已經有肝硬化，肝功能不理想，不適合手術，醫師建議媽媽改做動脈栓塞治療，我們上網搜尋肝癌相關的治療方式，發現有一種新的治療稱為免疫療法，似乎效果很不錯，請問可行嗎？

A：肝癌的治療隨著醫學研究不斷往前推進，免疫療法算是其中最新的治療方式，但是最新的治療不代表就是最好的治療，也不見得適用於每位患者，目前有通過美國及台灣食品藥物管理署核准的免疫療法藥物為Nivolumab，大都用在不適用於其他治療方式的晚期肝癌病患。

您的母親腫瘤5.6公分，經評估後無法手術切除，但是如果動脈栓塞可行，還是會以動脈栓塞治療（TACE）為優先考量，一是栓塞治療行之有年，不論是治療成效或安全性可能都較免疫療法來得明確，二是免疫療法健保尚未給付，目前還須自費治療，且要價不低。

根據研究，對於雷莎瓦治療失敗的晚期肝癌患者，使用Nivolumab免疫治療後，大概有2/3的患者平均治療將近3個月後開始看到效果，約有15%的患者腫瘤明顯縮小，雖然免疫療法給末期肝癌病患帶來治療上的一線曙光，但是治療上還是有它的限制。

首先，假如病患本身的肝臟功能太差，恐怕治療效果會不太理想；如果病患本身合併有自體免疫疾病正在接受相關治療，也不適用，因為自體免疫疾病患者本身的免疫已經過度活化，而免疫療法又是藉由活化人體的免疫反應來達成療效，可能會加重自體免疫的病況。

另外，如果已經接受過器官移植後的病患，因已服用免疫抑制劑，也不適合使用免疫療法。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。