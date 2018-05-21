糖尿病配方 不能治療糖尿病

2018-05-21

文／賴秀怡

68歲李奶奶是糖尿病病人，最近感覺沒精神，雖然食慾很好吃得很多，但體重卻變輕了，孝順的兒子看到廣告上說糖尿病配方營養品有助血糖控制，因此買了幾箱回來給媽媽補充營養。

李奶奶每天照三餐飯後喝一罐，一個月後奶奶去醫院檢查時，發現血糖非常高，醫師建議要住院治療。

◎什麼是糖尿病配方營養品？一定要喝嗎？

所謂的糖尿病配方也是均衡配方的一種，與其他均衡配方比起來，糖尿病配方的特色包括：低醣、含鉻、含纖維及低GI（升糖指數）值等特色：

●低醣：雖然低醣有利於血糖控制，但背後代表含有較高的蛋白質或脂肪，有些配方脂肪含量甚至高達50%，等於一罐就有半罐是脂肪。對於合併有高血脂症或是腎功能異常的病友而言，需要小心選擇。

●含鉻：對於有鉻缺乏的糖尿病患者而言，補充含鉻配方可能有助於增加胰島素的利用，協助控制血糖；但如果沒有鉻缺乏問題的人補充含鉻配方就沒有太大意義。

食物中，菇類、糙米、蕎麥、麥片、瘦肉等都含有鉻，只要飲食多樣化，就能攝取到足夠的鉻，不需要額外補充。

●含纖維：纖維有助於血糖控制，但高纖維的配方不等於不含醣分，還是要小心評估配方的含醣量。

●低GI值：攝取低GI值的食物血糖的波動會較緩和，不會有快速上升的狀況，但不表示「多吃」之後，血糖也不會變高。

◎營養品建議當作「代餐」來看，不能當成補品使用

市售糖尿病配方營養品每份約170-250大卡不等，每份含醣量約 20-30g，約等於半碗飯加上1-1.5份的豆魚蛋肉類食物的營養量。因此，喝糖尿病配方並不是不會增加血糖，而是如果你用營養品當「代餐」取代一部分的餐點，血糖會比較穩定好控制。

只要飲食均衡配合運動與藥物控制，想要血糖穩定並非難事，糖尿病配方不是一定需要。

有營養攝取不足或是體重下降的問題，建議找營養師進行評估，進行適當的飲食調整。

（作者為國泰綜合醫院營養組營養師）