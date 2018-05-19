縣市育兒津貼標準 政院盼一致

2018-05-19

近期將啟動協商 林萬億：會有配套措施幫助窮縣

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前宣布將擴大發放零到四歲育兒津貼，綜所稅率在廿％以下、未領育嬰留職停薪津貼，以及未接受公共或準公共化服務者，前二胎每月二千五百元，第三胎每月三千五百元，不過，台北市育兒津貼可發放到五歲，桃園市則是每月三千元，行政院最近不但要邀各縣市協商要求津貼標準一致向中央看齊，隨年底選舉逐漸接近，為防止各縣市競相加碼造成亂象，行政院也將商訂規則。

政院將訂規則 防止地方亂加碼

政務委員林萬億昨接受廣播電台專訪，被詢及未來選舉若各縣市與中央競相加碼發放育兒津貼，如何因應？他說，中央會訂出一個育兒津貼避免加碼的規則與限制，這次宣布擴大發放育兒津貼，地方最高負擔廿％，有的縣市是十五％，也有縣市負擔十％，這比過去地方財力分五級的負擔要降低很多，其實地方負擔的並不多，中央將訂例外情況，若縣市財政狀況比較差，負擔不起，行政院會有配套措施幫助地方。

據了解，政院未來可望以補助款的控管等財政紀律手段防止地方競相加碼。

林萬億接受本報訪問時說，行政院將與地方政府協商，育兒津貼都與中央發放標準一樣，即前二胎每月二千五百元，第三胎每月三千五百元，如果地方確有困難，再做個別處理。

林萬億表示，雖然六都的財政狀況比較好，但少子化是全國性問題，也會有縣市人口的流動，家長若認為某縣市福利比較好，就到該縣市生孩子，反而會變成該縣市的負擔，若中央與地方發放的金額都一致，人口就不會流動，各縣市預算相對就不會負擔這麼沉重。

外界質疑政院發放育兒津貼等少子化對策是選舉利多「紅包」，林萬億澄清，紅包是誤解，馬英九政府時代也有做放寬，但沒有徹底解決問題，這次政府大膽把幅度與額度提高，但能否百分百解決問題？只能說盡力而為。

林萬億也透露，前瞻基礎建設第一期特別預算原就有一筆錢在補助設置公立托兒場地，之後第二期是否要擴大「還在思考」，最近都在進行完整配套與中長程規劃。