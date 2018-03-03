水情嚴峻 曾文、烏山頭 蓄水量8年來最差

2018-03-03

〔記者楊金城／台南報導〕曾文、烏山頭兩水庫蓄水量到昨天合計僅剩一．八億噸，蓄水率只有三十四％，是有水情紀錄以來第十一低蓄水量，更是八年來最差蓄水量。目前嘉南一期稻作、雜作灌溉並未停灌休耕，但嘉南農田水利會從三月一日起，已執行嚴格分區供灌的節水措施。

嘉南農田水利會會長楊明風說，嘉義、台南灌區的一期稻作將供灌到五月底，預估曾文、烏山頭兩水庫還有五千萬噸水供給民生和工業用水，目前民生和工業用水量一天約五十萬噸，水情嚴峻。

嘉南農田水利會在嘉義、台南灌區的一期稻作灌溉面積約一萬八千公頃，水利會在一月廿一日開始供灌，已用掉七千萬噸水，已決定一期稻作在三月一日到三月六日先停灌六天，三月七日起從原供九停七改採供八停八，多停灌一天以節水，而春季第一次甘蔗和雜作灌溉原預計供灌廿天，但減半供灌，從三月一日起只供灌十天。

水利會總幹事邱清義說，嘉南一期稻作灌溉面積一萬八千公頃，計畫供灌用水量就要二．三億噸，水利會將以一．八億噸完成供灌，扣除已用掉七千萬噸水，未來供灌還需要一．一億噸水，加上雜作供灌用水約二千多萬噸，以曾文、烏山頭兩水庫現有蓄水量一．八億噸（曾文一．二億、烏山頭六千萬噸）計算，只剩下五千萬噸蓄水量可供民生和工業用水，可撐一百天，寄望梅雨季帶來降雨。