冬衣先別收 下週還有冷氣團

2018-03-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕今明兩天天氣持續穩定，民眾可以好好把握週休二日出門旅遊賞燈，但下週還會轉冷，冬衣先別急著收！

把握今明好天氣出遊

中央氣象局表示，今天溫度還會較昨天上升，南部最高溫可達卅一度，不過下週受鋒面及冷氣團影響，又將轉成又濕又冷的天氣。

氣象局預報員劉沛滕表示，下週受兩波系統影響，第一波鋒面約下週一中午報到，屆時全台降雨機率增加，北部、東北部雨勢明顯；而後東北季風跟著來，北部、東北部高溫會從廿九度，至週二時降到十九度，溫差很大，要注意隨時添加衣物，中南部雖然白天仍可能維持卅度，但晚上也會轉涼。

另一波影響則在下週四，劉沛滕說，一樣先有鋒面，全台各地可能降雨，之後則是一波較強的冷空氣，估計達到冷氣團等級，這波冷氣團最冷的時候可能出現在下週五、週六清晨，北部低溫只有十四度、中部十五度、南部十八度，提醒民眾冬衣先別收起來。

劉沛滕表示，今明兩天天氣持續晴朗穩定，預計北部白天高溫達到廿八至廿九度，南部更將飆高到卅一度。民眾如果夜間要外出賞燈，因為日夜溫差大，建議攜帶外套，估計晚上北部大概十七至十八度，南部廿度。此外，三、四月台灣西部、金門及馬祖常有局部性濃霧，民眾要特別注意行車安全。

4月偏乾訊號強

至於未來一季的天氣狀況，氣象局預報中心主任呂國臣說，大致是「氣溫偏暖、雨量偏少」的狀況，在氣溫方面，溫度將落在正常偏暖之間；雖然反聖嬰現象已逐漸減弱，但仍可能影響並減弱東亞春季的鋒面系統，形成東亞春雨略偏少，個別來看，台灣三月春雨以正常至偏少雨的機率較大，四月偏乾訊號很強，五月開始進入梅雨季，降雨量尚有許多不確定性。