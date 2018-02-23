年節結束 獨居長輩易得空巢綜合症

2018-02-23

記者翁聿煌／新北報導

年近70歲的陳姓阿嬤，身體仍硬朗，由於兒女都離家工作，她因此獨居。去年農曆春節時，兒女返家過年，阿嬤忙進忙出，忙得不亦樂乎，但年節結束，兒女又返回工作崗位，阿嬤望著空蕩蕩的屋子忽然一陣胸悶、喘不過氣，只是收拾打掃房子就覺得全身痠痛。

她到台北慈濟醫院身心科檢查，王慧懿醫師診斷是「空巢綜合症」，建議阿嬤調整生活作息，並請兒女們多關心陪伴，歷經兩個月追蹤，阿嬤逐漸恢復正常。

王慧懿說，陳阿嬤是在歡樂團聚、兒女各自離開後，開始提不起勁，身體出現痠痛、胸悶、喘不過氣，這些情緒反應在學理上稱為「失落事件（Lost event）」，例如家人離世、寵物死亡等，屬於失去的事件，也包括年節過後的孤單、空巢期等引發的情緒反應。它並非生病，引發的症狀表現就是「空巢綜合症」，若未及時處置，症狀持續發生，就可能積鬱成病，最常見的是憂鬱症。

她指出，老人家多數沒有工作，可以轉移注意力的事務較少，再加上老人獨處的時間較多，產生憂鬱症的比例相對較高。在臨床上，「空巢綜合症」較嚴重者，醫師會給予藥物或心理諮商，輕微者建議調整生活作息來緩解症狀。

王慧懿建議產生類似症狀的老人家，設法回歸正常作息、走出「空巢」陰影，培養興趣來轉移對寂寞感的注意力，子女也應多關懷，常打電話回家關心或透過視訊傳達關懷。