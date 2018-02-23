主動脈瓣膜狹窄 嚴重恐猝死

2018-02-23

記者羅碧／台北報導

「開心手術要鋸開胸骨？心臟還要暫時停止跳動？」「我都80多歲了，人生還能活多久？有必要動手術嗎？」

1位80多歲的老太太平常身體還算健康，除了偶爾腰痠背痛外，沒有其他疾病。只是近一、兩個月來，常會感到頭暈和胸悶，經心導管檢查後發現，主動脈瓣膜嚴重狹窄。

八旬嬤接受動刀 更換心臟瓣膜

醫師建議更換心臟瓣膜，否則症狀會愈來愈嚴重，萬一不小心跌倒昏迷，很可能會猝死，或因腦部缺氧成為植物人。老太太和家屬在聽完醫師詳細解說後，決定接受手術治療，並配合醫師囑咐，果然手術順利且術後恢復良好。

台大醫院心血管外科主任許榮彬指出，主動脈瓣膜就好像是水庫的閘門，正常情況下，它可以防止血液逆流，引導血液從靜脈流向肺部，接受氧氣交換，再從肺靜脈流向全身，供應身體需求。但如果瓣膜狹窄就會使得血流不順，增加心臟的工作量，造成心臟衰竭。

許榮彬表示，主動脈瓣膜狹窄是一種老化疾病，健康的心臟瓣膜開口約3-4平方公分，65歲後隨著老化，瓣膜易發生狹窄、鈣化情形。剛開始發生病變時，通常不會有任何症狀，只要不影響日常生活，並不需要治療，病患只要定期回診，接受心臟超音波檢查。

但主動脈瓣膜若嚴重狹窄，血流滯留在肺部，就會造成肺積水，病人走路或運動時就會喘；嚴重時，甚至無法躺平睡覺。如果血液滯留在身體，會造成下肢水腫、腹脹、食慾不佳，嚴重者甚至有大量腹水。如果心臟輸出量不足，就會出現全身無力、頭暈，甚至低血壓及休克，就必須接受手術治療。

術前勤練肺活量 開心手術不可怕

許榮彬指出，目前國內主動脈瓣膜置換手術相當成熟，病人不需要太過擔心，但手術前一定要加強呼吸訓練，藉由吹吸「3顆吸球運動」增加肺活量；切勿相信偏方，擅自服用中藥、補品及來路不明、聲稱可增加抵抗力的健康食品。

手術後，除了仍要持續做「3顆吸球運動」，增加肺活量，以避免肺部塌陷；還要注意飲食控制及體重控制，飲食以清淡食物為主，總量維持一般正常飲食的60%以下，主要吃蔬菜及肉類，避免吃油脂類食物，主食減半（如米飯、麵食等澱粉類需減少50%）；體重要比術前減少1-3公斤，以減輕心臟負荷。

要提醒的是，服用抗凝血藥物的病患應避免食用維他命、奶粉、安素，以及其他健康食品，若要使用，應請教醫師、藥師、營養師或護理師，以防增加身體負擔。