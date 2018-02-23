怕掉髮不化療 乳癌復發

2018-02-23

記者陳建志／台中報導

彰化一名53歲徐姓婦人3年前右胸罹患乳癌第2期，手術切除腫瘤後，因害怕化療掉髮，從此不再回診。沒想到2年多後右胸乳癌復發，就醫檢查發現一個約20公分大的腫瘤，並已擴散到淋巴，經治療獲得控制。

遵照醫囑治療 存活率高

醫師表示，現今醫療技術發達，乳癌第3期的5年存活率仍高達7成，罹患乳癌的患者只要遵照醫囑配合治療，都能有不錯的預後。

亞大醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊（讀音同李）表示，這名患者3年多前發現右乳有硬塊，檢查後發現2.5公分大的惡性腫瘤，手術切除後卻因擔心接受化療後掉頭髮，沒有接受治療建議，從此不再回診。

黃文豊表示，患者約2年後發現右胸又出現硬塊，一開始沒有馬上就醫，直到腋下傷口流出分泌物和異味，家人察覺有異，帶她就醫，赫然發現右胸有一個約20公分大的腫瘤，確診乳癌第3期，因腫瘤過大，先透過化學治療縮小腫瘤，接著進行手術切除，術後已沒有發現癌細胞，但仍囑咐她要定期接受追蹤檢查。

黃文豊表示，依據衛福部統計資料，乳癌為女性癌症發生率第1名，主要和人口老化、未定期篩檢、肥胖有關。因乳癌是全身性的疾病，須採用聯合治療方式，以這名患者來說，就是以新輔助化學治療使腫瘤縮小並殺死看不見的轉移細胞，再搭配手術切除，術後並視病理報告安排輔助性治療，才能達到最好的治療效果。

黃文豊強調，乳癌非不治之症，以現今醫療技術，不但乳癌第3期的5年存活率高達7成，就連第4期病患存活超過20年也大有人在，建議患者保持積極樂觀的態度，治療後儘量避免吃生食、未經削皮的水果和加工食品，食物也以清蒸、燉煮的方式為主，只要配合醫囑並及早接受個人化治療，就有機會戰勝乳癌。