脖子疼痛 胸椎僵硬惹的禍

2018-02-23

記者彭健禮／苗栗報導

30歲的蔣姓男子長時間窩在電腦前工作，也因長期姿勢不良，導致胸椎僵硬，進而頸部疼痛，三不五時頭痛、頭暈，嚴重時甚至無法工作；近1年來，他吃止痛藥，尋求傳統民俗推拿都無法緩解，經就醫及復健治療並改善工作姿勢後，逐漸康復。

長期姿勢不良是肇因

苗栗大千綜合醫院醫療體系的竹南診所復健科醫師邱熙亭表示，蔣男因工作所需，往往一天坐在電腦螢幕前超過6個小時，也未適當起身休息，加上電腦螢幕位置擺放過低，以致使用電腦時低頭、蜷曲身體，導致胸椎僵硬，進而頸部疼痛。

蔣男也很疑惑「為什麼頸部疼痛卻是胸椎的問題？」邱熙亭說，胸椎接在頸椎的下方，和一根根肋骨相連構成堅固的胸廓，像籠子一樣保護內臟。在人體構造中，胸椎和頸椎都負責重要的旋轉動作，讓我們可以轉身拿東西、回頭看人、投球等各種動作。

邱熙亭說，若胸椎僵硬、活動度差，腦部神經中樞就會讓脖子多轉些角度來達到動作需求，但超過頸椎關節先天結構的旋轉極限時，就容易造成韌帶筋膜拉傷和關節磨損，長期下來成為慢性疼痛，甚至常會擴散到頭頂或肩胛骨部位疼痛。

邱熙亭指出，因蔣男有時嚴重到無法工作，於是採用增生療法注射治療來緩解不適、幫助受傷組織修復、改善關節功能，再搭配復健治療，針對緊繃軟組織使用滾筒來放鬆筋膜，運用紅繩等設備來加強訓練神經肌肉控制，並且矯正姿勢，重新訓練出良好無傷害的動作模式，逐漸康復。

就醫治療 勿信偏方

邱熙亭提醒，骨關節軟組織的慢性傷害與疼痛一定要請專業醫師與復健團隊評估與治療，不要任意相信偏方，才能早日脫離疼痛。