中西醫合作 治療免疫療法後遺症

2018-02-23

文／蔡明諺

66歲的謝先生在民國104年6月罹患4期肺癌，已經歷過十多次的化學治療，自去年8月病況惡化，且因右肋膜積水須長期置放引流管，嚴重影響生活品質和反覆感染。

因為檢測癌細胞表面的細胞程式死亡─配體（PD-L1）表現量很高，在主治醫師建議下開始採用免疫療法，經過每3週施打一次已完成9個療程，至今病況控制良好。但卻在第8次治療後開始出現體力嚴重衰退，喘不過氣需要24小時的氧氣支持。因此轉往本院中醫病房接受後續的治療。

在1週的治療後，謝先生體力恢復，氧氣的使用時間也大幅減少，出院後更興高采烈地回員林，探望剛出生的金孫。

免疫療法較傳統化學治療，可成功提高藥物反應率以及存活率，已成為新興腫瘤治療的曙光。但臨床觀察上，並非完全沒有副作用。

免疫腫瘤藥物在激發免疫系統對抗腫瘤細胞之餘，也可能對於其他器官產生影響，而產生皮膚疹、腹瀉、呼吸窘迫或內分泌系統失調等副作用，甚至會出現嚴重或致命的後遺症。

謝先生在電腦斷層以及癌指數方面均顯示腫瘤已獲得控制，但肺部氣腫嚴重，反造成呼吸衰竭。中醫觀點認為，免疫療法正邪對抗的觀念與傳統中醫符合，邪氣（腫瘤）雖見衰微，但體力（正氣）卻也受傷，導致肺部瀰漫難以清除的廢氣，影響呼吸。治療上必須除去肺中伏火後，再慢慢調理脾胃，增加肺部細胞的修復。

謝先生是中西醫合作，成功治療免疫療法後遺症的案例。事實上，中西醫彼此截長補短可讓癌症患者有更好的生活品質。

（作者為高雄長庚醫院中醫內科醫師）