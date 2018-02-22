日核災區食品 各界籲資訊透明

2018-02-22

〔記者楊綿傑、吳亮儀／綜合報導〕日本核災食品進口問題備受爭議，民間團體昨天針對此議題召開公聽會，有學者認為輻射在體外都沒有最低安全劑量了，更何況吃進體內，要求政府必須嚴格把關；但有醫師則認為，風險雖有，但依人口比例來看相對較低。各界都呼籲，政府需公開透明所有資訊，釐清民眾疑慮。

綠色消費者基金會秘書長方儉指出，受核災輻射污染一旦進入體內難以排除；而國家對輻射防護管制脆弱，沒有獨立單位負責，缺乏法規，管制標準也沿用舊國際規定，檢測方法更是粗糙，很難相信安全性。

媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉則舉研究案例指出，照射Ｘ光的孕婦，其胎兒未來有較高機會罹患白血病；廿歲以下孩童照過電腦斷層掃描者，罹患白血病機率也較沒照過的高兩成等，顯示輻射連體外都不能有，更何況吃到肚子裡。

台大醫學院毒理學研究所副教授姜至剛則說，日本公布核災地區食品的風險資訊算很清楚，政府也應更清楚公布核災食品資訊，包括流通、非流通、檢測值、產地等，民眾有資訊才有辦法選擇。政府對日本核災食品的管制也要經風險評估後，再考慮開放核災食品的議題。

至於核災食品對台灣民眾的危害，姜至剛認為雖有風險但相對算低，因為在生活中只大量吃日本食品的人數比例很低。

衛福部：暫無開放計畫

衛福部長陳時中再次強調，「目前沒有開放計畫」，依舊堅守食安把關。食藥署指出，政府會以民眾健康利益為優先考慮。