竹市暫定古蹟太原第 除夕遭強拆夷平

2018-02-16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市暫定古蹟「太原第」除夕遭強拆！推估有近一百年歷史的溫宅古厝太原第，疑因溫家已與建商達成都更協議，昨天清晨被怪手強拆夷為平地。新竹市多個文化團體及文化局人員獲報到現場都譁然傻眼，文化局譴責之外，表示將依文資法究辦。

「大過年拆房子，沒聽過這種事！」文化人士昨天一早獲報太原第被強拆，立即報警。文化局指對屋主藐視法律行徑，無視文化資產保存法，已請警方封鎖現場，加強巡邏，防止老屋構件遺失，並移送檢方偵辦，也會召開審議會審議其文化資產價值，討論是否依文資法規定要求回復原狀。

依文資法，若有毀損暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以上兩千萬元以下罰金。

文化局要究辦 都發處駁回都更

新竹市文化局文資科官員表示，初步認定太原第具相當程度的文資價值，因日前接獲提報太原第將出售給建商，有拆除危險，便緊急啟動審議程序，一月卅一日發出文資審議開會通知書，告知所有權人依文資法第廿條規定，此案已進入審議程序，為暫定古蹟，二月廿三日要召開文化資產審議會審議其文資價值。暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，應予管理維護。

市府都發處更表示，凡已依文化資產保存法提報「暫定古蹟」者，在審議期間，擅自拆除者，市府將一律駁回都更大樓新建的事業計畫申請。

新竹市多個文化團體指出，太原第保存良好，極具古蹟價值。據側面了解，溫家應與建商達成都更協議，可能因此強拆古厝。不過，溫家昨未出面說明。

文化團體說，很多民眾因不想私人產業被列為古蹟，會在被指定古蹟前就進行都更，建議相關單位給予容積獎勵，提高所有權人保留古蹟意願。