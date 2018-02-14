贊成︰為環保 只要習慣就好 反對︰不方便 誰隨身帶吸管

2018-02-14

〔記者蔡亞樺、蘇孟娟、楊綿傑／綜合報導〕環保署擴大限塑政策，二○三○年全面禁用塑膠吸管、飲料杯等，多數消費者都表示願意配合，為環保盡一份心力。業者也表示會配合政策，但希望有配套措施。

上班族邱小姐表示，這項規定滿好的，她平常用餐都有自備環保吸管、杯套與餐具，減塑就是要從生活每一天做起。江先生說，夏天大家幾乎人手一杯飲料，吸管用量很大，早日限塑也好，願意配合。

台中曾姓民眾說，明年起僅限在大型餐館且內用才不提供吸管，「怪怪的」，因為大街小巷滿是茶飲店，且均是外帶居多，卻不在首波限制範圍內，限塑效果不大，「政府要做就乾脆一點」。

愛喝手搖飲的蔡先生則認為不方便，因為不可能隨時帶著環保吸管或環保杯。

專營塑膠袋及免洗餐具的業者周小姐表示，以目前擴大限塑的狀況來看，民眾也許可以慢慢習慣，但要推動到全面禁止，依此時程來看仍會有相當的困難性，建議政府要有配套措施。

在新北蘆洲經營早餐店的劉小姐坦言，這會有些不方便，但是為了環境保護，會積極配合政府政策，將開始思考製作非一次性外帶杯、吸管供顧客使用。

連鎖手搖飲料店「清心福全」總監呂謀遠表示，「政府怎麼規定就怎麼配合」，目前政府規範不得免費提供塑膠袋，因此公司開發永久性且重複使用的環保購物袋，至於新增限塑項目，等收到公文有具體內容，才知道要如何因應。