學者：特色研究中心增加 有助高教分類發展

2018-02-14

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕教育部昨公布高教深耕核定經費，高教工會批仍凸顯公私立學校失衡問題。而打國際盃大學從過去十二所剩四所，但特色研究中心增加，有學者認為此是高教區分的重大轉變，另有學者則提醒，未來研究成果須讓社會有感，避免重蹈「五年五百億」頂大計畫覆轍。

高教工會認為，這次經費又如過去集中在少數國立大學，末段私校僅獲幾百萬經費，但全台有三分之二學生讀私校，比對台大每生可得五萬，私校生卻不到一萬，經費失衡，也擔心私校教師研究、教學品質受影響。

台師大名譽教授吳武典則表示，過去頂大計畫遭批資源集中、成果不彰，如今深耕計畫做了調整，國際盃學校剩四所，增加補助特色研究中心，有助高教階層化、邁向分級分類發展特色，但提醒教部仍需說明分配的合理性及計畫延續等。

研究成果須讓社會有感

台大電機系教授吳瑞北則表示，台灣研究量體不大，國內互審研究中心計畫很難做好利益迴避，恐有中心為整合而整合、找學界大老掛名，仍難免少數學閥問題；而未來更要思考五年後成果，如科學研究是否有新發現，是否可成新產品或服務等，讓民眾或學術社群有感，避免重蹈頂大計畫遭檢討聲浪。

不具名的教授則透露，深耕計畫「校校有獎」是反映選舉文化，恐無法真正幫助高教分類發展，政府也應設法讓大學有充足常態性教育預算，並鬆綁讓大學擴大自有資金。尤其研究中心，往往計畫結束也就結束，沒有學校常態預算支持，很難長期發展出國際競爭力。