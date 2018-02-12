罹難中客楊、丁家屬 感謝台灣人關懷

2018-02-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕因花蓮地震不幸罹難的中國籍遊客丁文昌、何鳳華、丁守慧、楊捷及楊浩然等五人家屬，昨由海基會文教處長劉克鑫等人陪同前往雲門翠堤大樓了解事發經過，隨後到殯儀館配合檢察官相驗並開立死亡證明。他們透過遺體修復人員轉述，同意開挖很煎熬，但更體諒搜救人員的安危，同時也感謝台灣人的關懷。

楊、丁兩家的家屬一行人合計五人，昨早就到雲門翠堤大樓了解罹難者丁文昌及何鳳華的受困位置，在搜救人員的解釋下，同意以大鋼牙等重機械進場挖掘，隨後到殯儀館靈堂前，擺放丁守慧、楊捷及楊浩然的遺照，因情緒尚未平復，僅低調向大家道謝。

家屬臨走前，透過處理遺體後續事宜的中華民國葬儀商業同業公會召集人王薇君轉述，楊捷的弟弟楊頻和丁守慧的叔叔丁文起等人，感謝台灣人民、救難人員及所有媒體的關心，令他們感到相當溫暖，實際感受到台灣人的關懷，針對同意開挖的心情雖然煎熬，但更體諒搜救人員的安危，謝謝台灣人民。

花蓮市立殯儀館近日搭起「震災罹難者聯合靈堂」，今日中午十二時將舉行追思公祭。海基會文教處長劉克鑫表示，楊捷、丁守慧及楊浩然等三人的死亡證明書，將由檢察官相驗並開立，今天（十二日）的聯合公祭，所有家屬確定出席。

花蓮六日深夜強震，共計十七人死亡，中國籍罹難者包括四十七歲楊麗蓉、十九歲李楊琦、五十二歲韋嘉及卅九歲余妃等遺體均火化，由家屬領回。丁文昌一家三代五口中的丁守慧、楊捷及楊浩然等三人遺體暫放花殯。

同樣命喪於雲門翠堤大樓內的卅九歲戴世璋，已移靈台北市立殯儀館；六十歲加拿大籍蘇煒禧及蕭敏渝夫婦的遺體，將在花蓮火化後帶回加拿大。另外，廿八歲菲律賓籍罹難者美樂蒂的胞兄，預計十四日抵台領回遺體；任職於漂亮生活旅店的夜班員工六十四歲江振昌，暫放花殯；不幸在花蓮統帥飯店罹難的卅七歲周志軒，已運回萬榮鄉西林村；六十歲林麗貞、六十六歲劉東騰則安放於自宅。