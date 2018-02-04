「突堤」攔沙養灘 台東市海岸長回70公尺寬

2018-02-04

記者黃明堂／專題報導

民國89年，台東市大同路底的海岸，「兵臨城下」般地海水直逼堤防，經「突堤」攔沙養灘18年，陸地逐漸「長回來」，海水目前退到距堤100公尺外！

海蝕吃地 成功舊台11線變海底

中老一輩的台東人，對大同海濱的海岸消長感受深刻！1位50歲的陳姓市民說，小時候到大同海濱公園，從堤防往外走過100多公尺的沙灘，才會碰到海水。但他30歲時，海水已逼近堤防了，連第1線消波塊都被吞沒。台東市海岸陸地幾乎都面臨海蝕威脅，約20年前，縣府興築太平溪到利嘉溪間海岸自行車道，也被海蝕而破碎中斷。

水利署第八河川局說，海蝕是東部海岸自然現象，長浪不斷拍打海岸，將土石帶入海底，相對造成陸地流失，這種現象在東海岸更嚴重，成功鎮最早的台11線省道，已經變成海底了。

突堤造陸 排列與海岸垂直

不過，不知不覺中，陳姓市民驚覺大同海岸幾乎回到小時候模樣，下堤防後要走100公尺才能碰到海水，沙灘也已長出草了，不同的是，在有些沙灘下，有堅硬的水泥物，從堤防向海方向排列，它們跟常見消波塊一樣，只是排列呈與海岸垂直，工程名稱叫「突堤」，它們正是找回記憶中海岸的大功臣。

八河局管理課長姚敏郎89年間到台東服務，第1個任務就是協辦搶救台東市海岸。他說，突堤的功能是攔沙養灘，聚沙成陸地。姚敏郎說，從卑南溪以南到利嘉溪間近6公里長的海岸，八河局分段投放消波塊築起與海岸線垂直的70座突堤，卑南溪入海挾帶大量沙土，出海後被海流往南帶，沙被突堤攔截後蓄積，經年累月，就造出陸地。

大同海堤外30公尺處有道消波塊防線，與八河局在民國75年投放阻浪的，就是當時灘線位置，目前這道防線已被沙淹沒，僅冒出頭部，現有灘線則退到距堤100公尺外，也就是說，沙灘長回了70公尺寬度，並長出植物，成為濱海新綠帶。

姚敏郎說，台東市突堤養灘奏效，面臨嚴重海蝕的東海岸卻不能如法炮製，因為東海岸溪流源自海岸山脈，短促陡峭，缺乏沙源，養灘不易。