學者、環團︰費率太低難達成效

2018-01-31

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署今年七月開徵包含PM2.5在內的空污費，學者及環保團體都表示收太慢、收太少，迫使廠商更改更進步設備減排的誘因恐不足夠，環保署估算二成的減排效益過於樂觀。

中興大學環工系教授莊秉潔聽到環保署一年預估徵收十三．七億元，第一反應是「費率太低了」。根據他的經驗，估計排污大戶如果有心減排，必須花幾億元更新設備，建議費率增加五到十倍，才有足夠誘因迫使業者花錢提升設備。

「有心減排 得花數億元更新設備」

他說，很多地方政府沒錢幫學童裝空氣濾清設備，多徵收空污費，可以用於協助各地方政府推動空污防制計畫。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，二○一二年開始訂定PM2.5標準，當時就應該徵收空污費了，現在收，時間晚了。其次，PM2.5的危害不亞於菸害，相較於菸捐每年徵收上百億元，環保署一年僅從業者徵收十三．七億元，少得可憐。環保署自己關起門來訂定費率，沒有跟外界溝通，也沒有公民參與，費率的合理性及正當性也有待商榷。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，環保署若早幾年徵收，人民不必遭受這麼久的霾害之苦，也不會讓那麼多人健康受損，PM10及PM2.5均是一級致癌物，每公斤僅收數十元，真是太低廉了。