術後不保養 雷射除斑沒效

2018-01-28

文／陳宇飛

臉上的斑斑點點常會使人感覺不清爽、顯得老態，想去雷射除斑，又不知道如何選擇診所或醫師；到了診所，不同的醫師、護理人員的建議又往往不同；消費者常覺得無所適從，提出以下幾點供大家參考。

◎認識自己的斑：斑點有淺有深，最簡單的自我觀察法就是看斑的邊界、顏色和有無隆起。

一般來說，淺層斑（如雀斑、曬斑、老人斑）邊界清楚、色澤較棕黑色，若有角化現象（如老人斑）則會有些許隆起；深層斑（如肝斑、顴骨斑）通常邊界較不清楚、色澤有暈開感且偏灰棕、黃棕色。淺層斑較容易除掉，深層斑則不易完全去除、且反應也不易預測。

◎溝通：讓醫師了解之前的除斑方式和術後反應，可以讓醫師在選擇治療儀器時，有更明確的方向，減少副作用發生、增加除斑成功率。

◎確實術後保養：防曬與保濕是雷射除斑成敗的關鍵。紫外光是誘發黑色素生成最重要的因子，雷射術後的前兩週，皮膚的厚度減少屏障變薄，紫外光的穿透和刺激就會增加，所以充足的防曬可以減少黑色素活躍的機會。

此外，皮膚的修護需要水分，故保濕做好可以縮短皮膚修護的時間、減少發炎和過敏的機會；當然一定要避免美白性、酸性、去角質性的保養品，以免持續傷害角質層，造成雷射越打皮膚越薄、越敏感泛紅的問題。

◎信心及耐心：常有人治療一次後覺得無太大改善就換另一家診所、或者覺得別人的斑一次就掉，自己的斑都打不掉。事實上，除斑成功與否是需要醫師根據每次治療時及治療後的反應做調整的，而且每個人的斑點深淺、體質都不相同，雷射除斑就如同藥物一般，對每個人的效應也不盡相同。

正常的作息、睡眠、運動對於皮膚健康更是不可或缺的，希望大家都能得到適合自己的治療，擺脫斑斑點點的困擾！

（作者為飛悅皮膚科診所院長）