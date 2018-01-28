亂服安眠藥 愈吃愈失眠

2018-01-28

文／吳碧分、曾秉濤

A先生（化名）是某公司的主管，生意上的挫折，讓他開始失眠、煩躁、焦慮，一點點小事就易怒。他自從吃了朋友贈送的安眠藥，開始習慣性服用安眠藥，也因此長達10年的夜晚都無法脫離安眠藥。近幾年開始藥不離手、渾渾噩噩、記憶衰退，覺得吃藥不會比較舒服，但不吃藥就渾身不對勁。

他曾下決心想戒掉安眠藥，但只要想到晚上沒有安眠藥吃，就會預期性焦慮，然後更睡不著，簡直比作噩夢還更像噩夢。

A先生終於尋求醫療協助，經醫師抽絲剝繭釐清病情，這才發現原來A先生因工作壓力，早已有焦慮、憂鬱等症狀，但因對疾病不了解而未曾就醫，所以才會延誤治療而對安眠藥成癮。

醫師了解A先生的心結後，透過會談與衛教化解A先生心理上的癥結，再配合量身訂製的療程，最後成功改善A先生的病情，也讓A先生不再依賴安眠藥。

世上沒有完全不會依賴或沒有副作用的藥，端看使用者如何使用，尤其是被歸類為管制品的鎮靜安眠藥，更是如此。長期身心耗損或緊張焦慮的人，生活作息及自律神經早已打亂，本身已經容易對藥物產生依賴，濫用安眠藥甚至還會影響大腦認知功能與降低神經的調適能力，讓大腦的生理時鐘失去自己的節律，甚至還出現類似夢遊的危險行為。然而未經指示就貿然自行停用安眠藥，除了戒斷症外，還有可能會有癲癇風險，因此需要在醫師指示之下，透過有計畫的減藥療程方能安全的減藥。

失眠是生理和心理失調的警訊，需要醫師之專業評估、釐清壓力、調整認知，並且對症治療，不應只用安眠藥處理，適當治療後，才能避免安眠藥的濫用。

（作者為高雄文信診所醫師）