胚胎著床前基因篩檢 重複性流產救星

2018-01-27

文／賴宗炫

小雯（化名）38歲結婚，跟先生努力「做人」，兩年內成功受孕3次，但每次喜悅沒多久，就遭受流產打擊，讓她擔心會「沒子望」，到多家醫院做檢查，包括婦科超音波，荷爾蒙和免疫學檢查，夫妻雙方染色體檢查，結果都是正常，找不到重複流產的原因。

第三代試管嬰兒技術

朋友介紹她來國泰醫院看診，診療後，決定採用第三代試管嬰兒技術治療，終於成功懷孕，並生下一對龍鳳胎。

有別於第一代試管嬰兒技術將精卵放入同一培養基中常規受精，解決了女性因素導致的不孕，卻無法解決男性因素造成的不孕；第二代試管嬰兒技術單精子卵漿內注射術則成功解決因男性精子活力不足無法受精的問題；第三代試管嬰兒技術結合了第二代技術，再加上「胚胎著床前基因篩檢及診斷技術」，分兩階段治療。

第一階段將受精卵培養至囊胚，再將囊胚做高安全、高技術的切片，採集少量細胞做染色體基因篩檢，切片後的囊胚暫時冷凍儲存。

篩檢報告出爐後，進行第二階段治療，配合病人自然月經週期或是吃藥調整子宮內膜厚度，在最佳時機，選擇「染色體基因正常」的囊胚來解凍，植入子宮內，平均10天後驗孕得知結果。

第三代試管嬰兒技術增加了遺傳學篩檢／診斷，主要目的是防止遺傳性疾病傳給下一代。適用對象包括：高齡婦女（≧35歲）、重複性流產、多次試管嬰兒治療失敗、有染色體異常家族史，以及曾生育染色體異常小孩等。

臨床上有一半以上的重複性流產個案可歸因於胚胎本身有染色體基因異常。過去常以藥物治療為主，但療效有限。拜生殖醫學技術進步之賜，採用先進的胚胎著床前基因篩檢／診斷技術來篩檢健康胚胎，可以讓流產率大幅降低，成為重複性流產的救星。

（作者為國泰綜合醫院生殖醫學中心主任）