保「胃」戰！ 消化性潰瘍 少碰油、辣、酒

2018-01-28

文／黃瑞培

老魏（化名）常泛酸水、腹脹，日前在某個聚餐場合大快朵頤後，出現上腹痛、心灼熱、噁心等不適症狀就醫，才發現是「消化性潰瘍」復發！

胃酸過多、感染幽門螺旋桿菌或胃黏膜保護功能減弱，都可能造成消化性潰瘍，患者因腸胃黏膜受到胃酸侵蝕而破損。若未積極治療，潰瘍容易復發，甚至可能導致出血或穿孔。

◎消化性潰瘍患者的飲食原則：

●少吃高脂及辛辣食物：油脂會刺激腸胃黏膜，加重胃內壁發炎，因此最好是不要吃炸年糕、炸魚、炸春捲、芋丸、蝦餅、薯條、炸雞、甜甜圈或披薩等油炸食品，並避免大量食用辣椒、胡椒、芥末、肉桂、丁香、肉豆蔻等辛香料。

●避免接觸難消化的食物：動物筋皮、豆類、穀類麩皮、果皮或種子外皮、蔬菜的粗組織（如：綠豆、玉米、番茄等）、糯米製品（如：湯圓、粽子、飯糰等）以及煎、烤、炸食品，較不易消化，胃排空所需時間較長，會產生較多胃酸侵蝕腸胃黏膜；而牛奶、豆漿雖能暫時稀釋胃酸，但其所含高蛋白、精製糖反而刺激胃酸分泌，使潰瘍加劇。

●少接觸酒、咖啡、可樂及汽水等飲料：咖啡易促進胃酸分泌，提高胃酸的濃度，刺激潰瘍部位，甚至引發出血；酒精會溶解胃黏膜的脂蛋白層，致使胃黏膜的防禦屏障受損，加重潰瘍；可樂及汽水會在胃內產生氣體，使壓力增高，引起腹脹，甚至誘發穿孔。

不過，茶葉（尤其綠茶含兒茶酚）、十字花科蔬菜（如：青花菜、花椰菜、高麗菜）和莓果類（如：蔓越莓、藍莓、草莓、覆盆子）都含有對抗幽門螺旋桿菌的天然抑菌成分，有助預防胃炎、改善幽門螺旋桿菌感染的消化性潰瘍，患者不妨多攝取。

（作者為營養師）