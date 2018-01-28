《健康聚寶盆》老年糖尿病 高血糖恐加速退化

2018-01-28

文／劉鳳炫

「認知功能障礙」是一種隨著老化，智力逐漸退化的過程，糖尿病患因為長期高血糖的刺激，在老年糖尿病族群更是比一般人常見此一功能障礙。

「糖化血紅素」是反映最近3個月血糖控制好壞的一種檢查，長久以來，其數值要在7以下。但是老年糖尿病患反而更要注意其發生低血糖的風險性，因為這會造成立即性的危害，像是昏迷、暈倒等，同時也會增加心血管併發症、腦病變退化的機會。

控制血糖 避免認知功能障礙

另外要注意的是，高血糖跟低血糖相差過大（也就是血糖的波動性），因此自我血糖監測很重要，不只要測飯前血糖值，更要注意飯後血糖的高度。

目前了解血糖的波動差異太大，會在腦細胞內升高「氧化壓力」並製造過度糖化最終產物（AGEs），此舉也增加腦部的胰島素抗性，進而讓高度磷酸化的Tau蛋白質及貝它類澱粉蛋白質的沉澱，這跟阿茲海默症的形成就很有關係。

同時長期處在高血糖對血管內皮細胞的傷害，會引起大、小血管併發症，進一步發生動脈硬化及阻塞，這也是增加血管性失智症的風險。

如何在門診或居家當中察覺老年糖尿病患變化？或許可從與其對談中發現，是否記憶力退化（例如常常忘了吃藥、忘了打針、反覆重複的問話等）；是否解決問題的能力改變（例如忘記原本對低血糖的判斷力與忘記該要採取的對策）；或是對新改變的事務很難接受以及排斥學習新的技術；心智的彈性不像過去柔軟（像是比以前頑固、或是比以前更難溝通等）。

◎如何在老年糖尿病患處在輕度認知功能障礙時，予以協助？可從下列幾點著手：

●當他無法執行日常自我照顧技能時，就要考慮認知功能障礙的可能。

●選擇讓他可以減少發生低血糖風險的降血糖藥物。

●避免使用糖化血紅素當單一測量血糖控制達標與否的工具，手指針測血糖儀能提供更準確反映現狀程度的飯前與飯後血糖。

●簡化用藥可以改善低血糖的風險，更可改善生活品質。

●家人與照顧者的體諒與協助，是他最大的支持。

讓我們共同為銀髮族的健康把關！

（作者為林口長庚醫院新陳代謝科醫師）

  • ▲醫師會在門診中透過對談來察覺老年糖尿病患者認知功能是否退化的變化。（照片提供／劉鳳炫）

    ▲醫師會在門診中透過對談來察覺老年糖尿病患者認知功能是否退化的變化。（照片提供／劉鳳炫）

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