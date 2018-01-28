《健康聚寶盆》老年糖尿病 高血糖恐加速退化

2018-01-28

文／劉鳳炫

「認知功能障礙」是一種隨著老化，智力逐漸退化的過程，糖尿病患因為長期高血糖的刺激，在老年糖尿病族群更是比一般人常見此一功能障礙。

「糖化血紅素」是反映最近3個月血糖控制好壞的一種檢查，長久以來，其數值要在7以下。但是老年糖尿病患反而更要注意其發生低血糖的風險性，因為這會造成立即性的危害，像是昏迷、暈倒等，同時也會增加心血管併發症、腦病變退化的機會。

控制血糖 避免認知功能障礙

另外要注意的是，高血糖跟低血糖相差過大（也就是血糖的波動性），因此自我血糖監測很重要，不只要測飯前血糖值，更要注意飯後血糖的高度。

目前了解血糖的波動差異太大，會在腦細胞內升高「氧化壓力」並製造過度糖化最終產物（AGEs），此舉也增加腦部的胰島素抗性，進而讓高度磷酸化的Tau蛋白質及貝它類澱粉蛋白質的沉澱，這跟阿茲海默症的形成就很有關係。

同時長期處在高血糖對血管內皮細胞的傷害，會引起大、小血管併發症，進一步發生動脈硬化及阻塞，這也是增加血管性失智症的風險。

如何在門診或居家當中察覺老年糖尿病患變化？或許可從與其對談中發現，是否記憶力退化（例如常常忘了吃藥、忘了打針、反覆重複的問話等）；是否解決問題的能力改變（例如忘記原本對低血糖的判斷力與忘記該要採取的對策）；或是對新改變的事務很難接受以及排斥學習新的技術；心智的彈性不像過去柔軟（像是比以前頑固、或是比以前更難溝通等）。

◎如何在老年糖尿病患處在輕度認知功能障礙時，予以協助？可從下列幾點著手：

●當他無法執行日常自我照顧技能時，就要考慮認知功能障礙的可能。

●選擇讓他可以減少發生低血糖風險的降血糖藥物。

●避免使用糖化血紅素當單一測量血糖控制達標與否的工具，手指針測血糖儀能提供更準確反映現狀程度的飯前與飯後血糖。

●簡化用藥可以改善低血糖的風險，更可改善生活品質。

●家人與照顧者的體諒與協助，是他最大的支持。

讓我們共同為銀髮族的健康把關！

（作者為林口長庚醫院新陳代謝科醫師）