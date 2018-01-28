寒假春節出國玩 疾管署：注意流感、腸胃炎

2018-01-28

記者吳亮儀／台北報導

學測結束、學生放寒假，加上春節假期將近，不少人會安排出國旅遊；疾病管制署提醒，出遊前最好注意一下各國疫情，防止感染流感、病毒型腸胃炎等。

韓國即將舉辦冬季奧運，疾管署提醒，目前韓國正處流感高峰期，也是病毒型腸胃炎的好發季節，且在全羅南道、全羅北道及京畿道爆發高病原性H5N6及H5N8禽流感疫情，提醒民眾注意避免接觸活禽、吃生食。

另外，北半球流感疫情仍處高峰期，包括歐洲、香港、韓國、中國等流行Ｂ型流感，而美國、加拿大流行H3N2，日本流行H1N1。

東北亞流感高峰

東南亞、部分南太平洋國家、非洲、中南美洲及加勒比海地區仍是登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等蟲媒傳染病的高風險旅遊地區。

歐洲麻疹病例多

而歐洲麻疹病例較往年更多，羅馬尼亞最嚴重，泰國、印尼及印度等亞洲國家麻疹病例也較多。疾管署提醒，避免帶未滿一歲或未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種的嬰幼兒前往流行地區。

疾管署呼籲，出國旅遊有機會就多洗手、選吃熟食、喝瓶裝水，並注意防蚊措施及不接觸禽鳥、犬貓及野生動物。

民眾出國前兩到四週可先到旅遊醫學門診就診，完成預防性用藥及其他疫苗接種評估，返國後若有不適症狀，應主動向檢疫人員通報，並就醫告知旅遊與接觸史。